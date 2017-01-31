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Владимир Пятенко возглавит Крумкачы

42-летний специалист прибыл в Минск для подписания контракта

  • 31.01.2017 14:42
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ФК Шахтер Донецк. Владимир Пятенко
© ФК Шахтер Донецк. Владимир Пятенко

Бывший наставник донецкого «Металлурга» Владимир Пятенко будет назначен главным тренером белорусского клуба «Крумкачы».

По информации источника, 42-летний специалист уже прибыл в Минск для подписания контракта.

В прошлом сезоне «Крумкачы» заняли 11 место в Чемпионате Беларуси. В составе минского клуба выступает несколько молодых украинских исполнителей.

Источник — Динамомания

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