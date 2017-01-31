Владимир Пятенко возглавит Крумкачы

Бывший наставник донецкого «Металлурга» Владимир Пятенко будет назначен главным тренером белорусского клуба «Крумкачы».
По информации источника, 42-летний специалист уже прибыл в Минск для подписания контракта.
В прошлом сезоне «Крумкачы» заняли 11 место в Чемпионате Беларуси. В составе минского клуба выступает несколько молодых украинских исполнителей.
Источник — Динамомания
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