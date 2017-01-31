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Хесус Вальехо и Маркос Льоренте возвращаются в мадридский Реал

Вальехо займет место Пепе, Льоренте станет дублером Каземиро

  • 31.01.2017 14:41
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fminside.net. Хесус Вальехо
© fminside.net. Хесус Вальехо

Футболисты мадридского «Реала» Хесус Вальехо и Маркос Льоренте возвращаются в команду. 30 июня заканчивается срок аренды игроков в «Айнтрахте» и в «Алавесе» соответственно. Таким образом, оба смогут присоединиться к «сливочным» перед началом сезона 2017/18.

Ожидается, что 20-летний Хесус Вальехо займет место Пепе, контракт которого с «Мадридом» так и не был продлен, и в будущем сезоне португалец станет игроком китайской Суперлиги. 22-летнего Маркоса Льоренте Зинедин Зидан собирается использовать в качестве опорного полузащитника – таким образом, у Каземиро появится дублер.

И Вальехо, и Льоренте в составе молодежной сборной Испании U-21 примут участие в Чемпионате Европы, который пройдет с 16 по 30 июня в Польше.

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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