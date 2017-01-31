Битва Ливерпуля и Челси, новое выездное испытание для МанСити

Возродится ли интрига в чемпионской гонке?

Когда «Ливерпуль» одолел команду Антонио Конте в первом круге на «Стэмфорд Бридж», обе команды находились в разной степени готовности. Мерсисайдцы показывали хороший уровень футбола и радовали своей зрелищной игрой (правда, команде не хватало стабильности), а «Челси» находился в поисках своей игры и ничем особо не впечатлял, хотя и находился высоко в турнирной таблице.

По истечении более 4-х месяцев перед очным поединком обеих команд ситуация кардинально противоположная. «Челси» - не только безоговорочный лидер и главный претендент на чемпионство, но и самая стабильная команда в этом сезоне АПЛ. А «Ливерпуль» за этот период времени существенно сбавил обороты, растранжирил много очков и сейчас не является командой, способной реально бороться за титул чемпиона Англии.

Но учитывая, что впереди еще 16 туров и всякое может случиться, шансы у «красных» в борьбе за чемпионство, безусловно, имеются. Для этого необходимо обыгрывать «Челси» в предстоящей встрече на «Энфилд Роуд» и сокращать разницу очков с 10 до 7, позволив тем самым и другим конкурентам подобраться ближе с «синим». Да и вообще для интриги чемпионата будет намного интереснее, если подопечные Антонио Конте уступят.

Команда Юргена Клоппа все никак не может наладить свою игру. «Ливерпуль» не выигрывает на протяжении пяти матчей во всех турнирах. Более того, мерсисайдская команда проиграла три последних поединка на «Энфилде», опростоволосившись против «Суонси» и двух кубковых матчах против «Саутгемптона» и «Вулверхэмптона».

Поражение от представителя Чемпионшипа стало иллюстрацией кризисного состояния, в котором находится «Ливерпуль». Поэтому предстоящая встреча с «Челси» очень важна для «красных» не только с турнирной точки зрения, но и с психологической точки зрения. Победа наверняка ускорит процесс выхода ливерпульской команды из ямы.

Также очень важно для мерсисайдцев, что один из ключевых игроков команды Садио Мане (без сенегальца «Ливерпуль» в последних матчах выглядел неубедительно в атаке, забив всего три гола), вернувшись с Кубка Африканский Наций, снова в строю и готов помочь «Ливерпулю» на футбольном поле.

У «Челси» все идет по плану. Лондонская команда, проигравшая в последних 16 поединках чемпионата всего однажды (при этом одержала 15 побед), в последнее время лишь увеличивает свое преимущество в очковом эквиваленте от конкурентов. Там где конкуренты теряют очки, «синие» стабильно набирают. За последние 4 месяца команда Антонио Конте провалила всего один поединок – против «Тоттенхэма» на «Уайт Харт Лейн». Это говорит о том, насколько сильна и стабильна команда в этом сезоне.

В течение этой недели «Челси» предстоят две сложнейшие встречи с «Ливерпулем» и «Арсеналом». Результаты этих матчей и дадут ответ на вопрос – что ожидать от чемпионской гонки и возродится ли, наконец, интрига?

Интересные факты:

- Предстоящая игра будет 70-й между этими двумя клубами с момента создания АПЛ. «Ливерпуль» и «Челси» провели между собой наибольшее количество матчей (с 1992 года) среди других английских команд за этот период времени.

- «Ливерпуль» может впервые с сезона 2011/12 одолеть «Челси» в двух матчах на протяжении одного сезона.

- «Челси» не проигрывал в последних 4-х поединках АПЛ на «Энфилде». В последний раз «синие» уступали в Ливерпуле в мае 2012 года (4:1).

- Юрген Клопп проиграл только одну из своих 14 встреч Премьер-лиги против двух клубов из Манчестера, «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма».

«Ливерпуль» - «Челси»

31 января, 22:00. Ливерпуль, «Энфилд»

Арбитр: Марк Клаттенбург

Котировки БК «Олимп»

П1 - 2.56 Х - 3.29 П2 - 2.93

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Миньоле – Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Милнер – Вейналдум, Хендерсон, Джан – Лаллана, Коутиньо, Фирмино

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес, Матич, Канте, Алонсо – Педро, Азар, Коста

Не сыграют: Клайн, Ингз, Груич (все травмированы)

Решат ли «горожане» выездные проблемы?

Испытывающему большие проблемы в игре, в особенности в выездных матчах «Ман Сити» предстоит непростой визит в Лондон к «Вест Хэму». «Молотобойцы» сейчас пребывают в хорошей форме, выиграв в последних семи поединках, пять раз. Славену Биличу, который еще в ноябре был на грани отставки, удалось найти нужный баланс в игре лондонской команды, благодаря чему «Вест Хэм» заиграл на порядок лучше и впервые в сезоне вошел в первую десятку турнирной таблицы.

Особенно хорошо два последних победных матча команды провел Энди Кэрролл, забивший три гола. 28-летний форвард лондонцев, пропустивший много матчей в этом сезоне из-за травмы, набрал отличную форму и можно сказать с уверенностью, что у «Вест Хэма» теперь нет проблем с результативностью форвардов.

Главная проблема на сегодняшний день у команды Хосепа Гвардиолы – выездные поединки. Если дома «горожане», не показывающие уже продолжительное время свою лучшую игру, пусть и неубедительно, но побеждают, то в гостях у «Сити» практически ничего не получается. Об этом красноречиво говорят последние четыре выездных поединков, в которых «Ман Сити» трижды проиграл, пропустив 9 (!) мячей.

Что это такое и как с этим бороться? Разумеется, это должен знать Гвардиола. В любом случае «горожанам» необходимо улучшить качество игры. Чем раньше это получится сделать, тем раньше команда сможет вернуться в зону ЛЧ и хотя бы помечтать о чемпионстве. Пока же даже мечтать не приходится, ведь отставание от «Челси» составляет 12 очков.

Интересные факты:

- Серхио Агуэро забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 9 матчах Премьер-лиги против «Вест Хэма».

- С начала сезона 2014/15, «Манчестер Сити» выиграл только в 4-х из 13 выездных матчей в Лондоне.

- Энди Кэрролл забил в ворота «горожан» 5 мячей; это его наибольшее количество голов против одной команды АПЛ (наряду с «Арсеналом» и «Суонси»).

- Кевин Де Брюйне в отчетной встрече может провести 50-й поединок в Премьер-лиге. На его счету 19 ассистов в первых 49 матчах – только у Эрика Кантона (23) и Хуан Маты (20) было больше голевых передач в первых 50 матчей АПЛ.

«Вест Хэм» - «Манчестер Сити»

1 февраля, 21:45. Лондон, «Олимпийский стадион»

Арбитр: Кевин Френд

Котировки БК «Олимп»

П1 - 5.54 Х - 4.45 П2 - 1.59

Ориентировочные составы:

«Вест Хэм»: Рэндольф – Байрэм, Фонте, Рид, Крессвелл – Обианг, Нобл – Антонио, Лансини, Фегули – Кэрролл

«Манчестер Сити»: Браво – Сабалета, Отаменди, Стоунз, Коларов – Туре, Фернандиньо – Де Брюйне, Сильва, Нолито – Агуэро

Не сыграют: Арбелоа, Огбонна, Масуаку, Тере, Сако (все травмированы), Айю (участник КАН) – Гюндоган (травма)

Все матчи 23-го тура: