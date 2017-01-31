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Вячеслав Чурко больше не нужен Фрозиноне

Украинский полузащитник «Фрозиноне» возвращается на родину

  • 31.01.2017 14:19
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  • 1 комментария
Метки
ФК Фрозиноне, Вячеслав Чурко
© ФК Фрозиноне, Вячеслав Чурко
Итальянский «Фрозиноне» намерен разорвать срок действия контракта аренды хавбека Вячеслава Чурко. Полузащитник не вписывается в новые тактические построения «Фрозиноне», а потому будет вынужден покинуть команду.
 
Вероятнее всего, 23-летний украинец вернется в «Шахтер», которому и принадлежат трансферные права на футболиста. В текущем сезоне в Серии В в активе Чурко 11 матчей за «Фрозиноне», лишь 2 из которых он начинал в стартовом составе.
 

Источник — Шахта

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