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Юноши Динамо разгромили Марбелью

Юношеская команда киевского «Динамо» отправила в ворота соперника пять мячей

  • 31.01.2017 14:01
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Юноши Динамо разгромили Марбелью
В заключительном контрольном матче на испанском тренировочном сборе «Динамо» U-19 победило юношескую команду «Марбельи» со счетом 5:0.
 
Эта игра состоялась на городском стадионе Марбельи.
 
«Бело-синие» провели игру в таком составе: Петрусь – Вантух, Мельник, Калюжный, Дубинчак (к) – Петрусенко – Смирный, Наумец, Булеца, Кулиш – Верхоланцев.
 
На замену выходили Малыш, Кошелев, Дмитрук, Козыренко, Цитаишвили и Алексеев.
 
Голами отличились Калюжный, Смирный, Наумец, Кулиш и Цитаишвили.

Источник — ФК Динамо Киев

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