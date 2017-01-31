Юноши Динамо разгромили Марбелью

В заключительном контрольном матче на испанском тренировочном сборе «Динамо» U-19 победило юношескую команду «Марбельи» со счетом 5:0.
Эта игра состоялась на городском стадионе Марбельи.
«Бело-синие» провели игру в таком составе: Петрусь – Вантух, Мельник, Калюжный, Дубинчак (к) – Петрусенко – Смирный, Наумец, Булеца, Кулиш – Верхоланцев.
На замену выходили Малыш, Кошелев, Дмитрук, Козыренко, Цитаишвили и Алексеев.
Голами отличились Калюжный, Смирный, Наумец, Кулиш и Цитаишвили.
Источник — ФК Динамо Киев
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