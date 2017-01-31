Чисто конкретно

Спешу успокоить футбольных консерваторов: никто пока не намерен вводить «чистое» время. Понимаю Вас: в последнее время и так слишком много «революционных» предложений. Какие-то из них, возможно, заслуживают внимания, другие воспринимаются, как сущая ересь. Но кабы я был царь ФИФА, то начинал бы изменения в футболе непременно со времени матча.

Ведь, если говорить об изначальных составляющих игры, то, на мой взгляд, безнадежно устарело именно это: продолжительность тайма – 45 минут «грязного» времени плюс несколько минут, компенсированных арбитром.

Почему? Да хотя бы потому, что в разных матчах на выходе мы имеем совершенно различное время собственно игры в футбол – когда мяч находится в игре. И варьируется оно, по сути, произвольно. И зависит от множества случайных факторов.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько реального времени из этих 45 минут футболисты играют, за вычетом всех естественных и вынужденных пауз? Так я Вам скажу: не более получаса. Редко когда удается удержать мяч в игре дольше в течение тайма. То есть, целую треть игрового времени фактически составляет время неигровое.

Откуда дровишки? В бытность мою ведущим футбольной программы на одесском ТВ мы регулярно использовали в ней съемки клубного видеооператора «Черноморца». Они были техническими: тренеру для разбора полетов нужна игра, а весь «мусор» оставался за кадром. Так вот, как правило, хронометраж тайма крутился таки вокруг 30 минут. Плюс-минус.

Ради интереса, отсмотрел недавно с секундомером в руке финал последнего Чемпионата мира. На вроде как своеобразный эталон футбольного матча, хотя кое-кто с этим и поспорит, наверняка. Оба тайма получились по 28 с половиной минут. Довольно редкое и абсолютно случайное совпадение. Но смысл в том, что реальное время игры за прошедшие 15 лет не поменялось.

Теперь поглядим, что у нас происходит с «грязным временем». Ну, допустим, оставим в покое неизбежные естественные паузы непосредственно перед вводом мяча в игру. Но и они, согласитесь, бывают разными. Кто-то спешит, а кто-то намеренно тянет время и сбивает темп. То есть, пресловутая «игра по счету» безусловно отражается на реальном времени игры.

Иногда судьи за это даже наказывают предупреждением. А толку-то от этого сопернику, особенно в последние минуты? Покамест я с вами шутю, поезд с Москвы на Воркутю уже давно тю-тю. Или Вы думаете, что и это время компенсируется арбитром? Блажен, кто верует. Насколько мне известно, речь идет лишь о паузах вынужденных.

К последним относятся замены, оказание медицинской помощи (если оно затянулось) и «форс-мажорные» ситуации. Поправьте и дополните меня, если я заблуждаюсь, знатоки судейства, имеющие его практику.

По большому счету, «грязное» время поощряет антифутбол. Когда вместо игры в мяч мы наблюдаем стремление любой ценой уйти от нее и побыстрее ее закончить. Да, это бывает не слишком часто. Но и не настолько редко, чтобы закрыть на это глаза и махнуть рукой. И называть это неотъемлемой частью игры – от лукавого. Мы ведь хотим смотреть футбол, не правда ли?

Другое дело, что в нашей стране выросло уже не одно поколение зомбированных результатом. Эти несчастные затвердили, как «Отче наш»: самое красивое в футболе – счет на табло, игра забывается – результат остается.Что выросло, то выросло. Но это отнюдь не означает, что все любители футбола предпочтут игре борьбу за результат любыми средствами.

Вот лично Вам что интереснее смотреть? Как убивают время, или как стремятся изменить результат и ищут пути к воротам (а соперник, в свою очередь, эти атаки грамотно разрушает). В зависимости от того, за кого Вы болеете? Тогда Вы любите не футбол, а ту или иную команду. Но попробуйте от нее абстрагироваться. Выйдите за рамки счета на табло.

Лично я предпочту чисто игровое противостояние до последних секунд – нервной агонии матча, когда борешься не только с соперником, но и с ускользающим, как песок меж пальцев, временем. Ибо от этого страдает, прежде всего, сама игра.

Вызывает вопросы и сам механизм компенсации времени. Четким и бесперебойным его никак не назовешь. На самом деле, слишком многое зависит от человеческого фактора. При условно одинаковом количестве временных пауз в игре разные судьи умудряются компенсировать не одинаковое количество времени. Сколько раз они нас этим удивляли?

А кто-нибудь задавался вопросом: сколько времени уходит на наведение порядка перед исполнением опасных стандартов? И ведь всякий раз по-разному. К примеру, завелись двое соперников между собой – арбитр сначала их увещевает, потом раздает карточки, потом снова убеждается, что «стенка» выстроена по фэн-шую…

А разговоры с судьей, а удаления – когда игроки покидают поле с разной скоростью, а празднование голов, в конце концов? Меня однажды жена спросила: а пока они там обнимаются, время хоть останавливают? Чем застала врасплох. Вот Вы как думаете? Знакомый арбитр так ничего определенно и не прояснил. В смысле, надо бы, но вряд ли, и все такое…

Во всяком случае, о четкой и однозначной установке компенсировать время обнимашек и поздравляшек ничего не слышал. Может быть, Вам больше повезло? То есть, в принципе, можно облобызать камеру, пользуясь случаем, передать привет бабушке, после чего поиграть в догонялки с партнерами и устроить легкую групповуху или пляски народов мира…

А маленькие часики смеются, тик-так,

Ни о чем не жалей и играй просто так.

Назовите это все неповторимым духом футбола, без которого он перестанет быть футболом, и тогда мы уподобимся первобытным дикарям, поклоняющимся этому духу. Азохен вей, товарищи бояре!Не пора ли хронометражу футбольного матча элементарно соответствовать духу времени, в которое мы живем? И в котором каждая секунда на счету.

А тут на ветер швыряются минутами, если в совокупности просчитать. И, что самое бестолковое, – непредсказуемым их количеством, всякий раз другим.

О компенсированном времени разговор особый. Пример из того же финального матча. Если в первом тайме из компенсированных двух минут мяч был в игре лишь полминуты, то во втором – две с половиной из трех. Понимаю, так сложилось. Но каков тогда смысл этой компенсации, когда ее можно благополучно «съесть»? Или надеяться на везение?

Разумеется, в масштабах 90 минут все это может показаться фигней, в сравнении с мировой революцией. Но Вы только вдумайтесь, насколько безалаберно устроено время игры в футболе. А ведь это составная часть его базиса. Постулат: тайм длится 45 минут – звучит гордо. А шо мы таки-имеем с этого тайма?А Вы говорите: офсайд…

Вам хочется предложениев? Их есть у меня! «Чистое» время: два тайма по 30 минут. Хуже точно не будет. Да и в общем, времени вряд ли больше займет. Зато это будет гарантированное и стандартное, воистину регламентированное,чисто конкретное время игры. А не как дядя со свистком решит.

Как по мне, не должен судья влиять на продолжительность матча. По определению. С другой стороны, лишних хлопот у него поубавится. И можно будет больше сконцентрироваться на игре. Пусть даже он вам скажет, что это время спинным мозгом чувствует. Ничего, зато нам так спокойнее будет. И, к слову, меньше поводов для недовольства судейством.

Словом, была б моя воля, я бы начал с устранения бардака со временем футбольного матча. А дальше поглядел бы.

Жаль, на меня не вовремя накинули аркан,-

Я б засосал стакан - и в Ватикан!

Игорь ЮРИЧ