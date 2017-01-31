Халл Сити подписал защитника Интера

Итальянский защитник Андреа Раноккья перебрался из «Интера» в «Халл Сити». Раноккья будет выступать за «тигров» до конца текущего сезона на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «тигров».
📑 | We are delighted to announce the loan signing of Andrea Ranocchia from @Inter_en #WelcomeAndrea pic.twitter.com/mMJ24CkInE— Hull City (@HullCity) 31 января 2017 г.
Источник — Sport.ua
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