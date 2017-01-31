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Халл Сити подписал защитника Интера

Андреа Раноккья перебрался на Туманный Альбион

  • 31.01.2017 13:40
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Итальянский защитник Андреа Раноккья перебрался из «Интера» в «Халл Сити». Раноккья будет выступать за «тигров» до конца текущего сезона на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «тигров».
 

 

Источник — Sport.ua

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