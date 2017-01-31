В этом сезоне чемпионата Италии команды соревнуются между собой, кто из них потеряет больше очков. Несмотря на то, что «Ювентус» далек от своих оптимальных кондиций, даже в нынешнем состоянии команда Массимилиано Аллегри может уверенно лидировать в чемпионате и опережать своих конкурентов на достаточное количество очков. В это время ближайшие конкуренты «старой синьоры» «Наполи», «Рома» и «Милан» продолжают терять очки, делая это в тех матчах, где это просто непозволительно. Хотя о «Милане», как о конкуренте «Ювентуса», можно было не говорить еще около 4-5 туров назад, когда команда Винченцо Монтеллы впала в спячку и до сих пор не может из нее выйти.

Луиджи Деньнери и Винченцо Монтелла вынуждены были в первую очередь поработать над улучшением психологического состояния своих подопечных. Хотя наставнику «Милана» нужно было ещё и беспокоиться и физических кондициях, которые были не оптимальными после сложного кубкового гостевого поединка против «Ювентуса», но Монтелла сделал всего 2 замены в стартовом составе, оставив в запасе Сапату и Бертолаччи. Встреча началась с традиционного сумбура - команды боролись за то, чтобы завладеть инициативой в матче, но было много ошибок. Тем не менее даже в такой обстановке гостям посчастливилось открыть счёт в матче, когда после подачи Сусо справа гол забил Бонавентура.

Футболисты» Удинезе» после пропущенного гола засуетились ещё больше, и это позволило миланцам диктовать свои условия на поле, но в середине первого тайма хозяева едва не сравняли счёт на контратаке, когда Фараони из убойной позиции пробивал головой, после навеса с фланга, но немного промахнулся. Однако всё же на исходе получаса игры «зебры» всё же сумели сравнять счёт - в ходе ещё одной быстрой контратаки Теро забил после передачи Халльфредссона. До конца первого тайма команды сбавили темп, но после перерыва снова включились на полную. «Удинезе» смотрелся чуть лучше в первые минуты второго тайма и Теро имел хороший момент для того чтобы оформить дубль и вывести свою команду вперёд, но Доннарумма сумел выручить «Милан». У гостей активничал Сусо, но мяч даже из выгодных позиций не хотел идти после его ударов в створ ворот. Забить всё же сумели подопечные Дельнери, когда в середине тайма быструю атаку точным ударом в дальний нижний угол завершил Де Пауль. Сил у «россонери» на спасение ситуации не хватило и команда Монтеллы вынуждена была смириться с поражением, оставшись на 7-й позиции в Серии А. «Удинезе», благодаря победе, сумел подняться в верхнюю часть турнирной таблицы.

«Удинезе» - «Милан» - 2:1

Голы: Теро, 31, де Поль, 73 — Бонавентура, 8.

«Удинезе»: Карнезис — Фараони (Анджелла, 30), Данило, Фелипе, Самир — Халльфредссон, Фофана (Аднан, 72), Янкто — де Поль (Эрто, 90+2), Сапата, Теро.

«Милан»: Доннарумма — Абате, Палетта, Романьоли, Де Шильо (Ванджони, 75) — Куцка, Локателли, Пашалич — Сусо, Бакка (Лападула, 71), Бонавентура (Деулофеу, 27).

Предупреждения: Самир, де Поль, Анджелла — Пашалич, Романьоли.





«Рома» всего на один балл отставала от лидирующего «Ювентуса». Да, команда Массимилиано Аллегри провела на матч меньше, но текущая форма «волков» давала надежду римским болельщикам. Подопечные Лучано Спаллетти выиграли четыре последних матча в чемпионате Италии и с уверенностью подошли к выезду к «Сампдории». Генуэзцы, в свою очередь, не выигрывали в Серии А с начала декабря. Объективно коллективу Марко Джампаоло было трудно в отчётном матче рассчитывать на положительный результат. Менее пяти минут понадобилось «Роме» для того, чтобы открыть счёт. Кевин Стротман сильно пробил в дальний угол со средней дистанции – Кристиан Пуджиони отразил мяч, но точно на ногу Бруно Пересу. Бразильскому футболисту не составило труда отправить игровой снаряд прямо в сетку. В скором времени подопечные Лучано Спаллетти создали ещё один шанс. Раджа Наингголан исполнил навес к линии вратарской, откуда позабытый Джеко пробил головой, однако сделал это недостаточно качественно – мяч прилетел в руки голкиперу.

«Сампдорию» не смутил быстрый пропущенный гол, и команда смогла перестроиться на волку атак. Сперва Бруну Фернандеш вышел один на один с голкипером под углом, но победителем из эпизода вышел Щесны. Через пару минут португалец снова оказался в центре внимания, однако после его удара со средней дистанции мяч пролетел над воротами. Ближе к средине первого тайма генуэзцы сравняли счёт. Муриэль справа легко ушёл от Вермалена и выкатил игровой снаряд на линию вратарской, откуда Деннис Прает поразил ближний угол. Обе команды рассчитывали на победу в отчётном матче, а потому в дальнейшем моменты создавала и «Сампдория», и «Рома». Перспективный удар со средней дистанции исполнял Наингголан – мяч не попал в верхний угол. Затем уже Муриэль чуть не успел к игровому снаряду после прострельной передачи от Квальяреллы. Ближе к завершению первого тайма Бруно Перес катил мяч на дальнюю штангу, Пуджиони отбил снаряд перед собой, а на добивании не оказалось никого. В ответном атаке Торрейра простреливал вдоль ворот, но Томас Вермален в последний момент перервал передачу.

В дебюте второго тайма шанс отличиться имел Эдин Джеко. Боснийский форвард получил пас на ход от Эмерсона, но последующий удар вышел не самым качественным – мяч прокатился рядом с дальней штангой. «Сампдория» после перерыва стала заметно реже идти вперёд. Генуэзцы не стеснялись большими силами обороняться и откровенно тянуть время. Уже на исходе часа игрового времени Пуджиони за медлительность был вознаграждён жёлтой карточкой. Между тем, в одной из атак «Ромы» Эмерсон выполнил прострельную передачу, которая получилась достаточно острой, однако и Наингголан, и Джеко по мячу не попали. Ближе к экватору второй половины перспективный удар со средней дистанции удался Наингголану, однако Пуджиони правильно выбрал позицию и зафиксировал мяч. А спустя пару минут «Рома» повела в счёте. Эмерсон промчался по фланге и сделал передачу в штрафную площадь, где Джеко опередил опекуна и покатил игровой снаряд в ближний угол в противоход голкиперу! Радость римского клуба оказалась недолгой. Через пять минут счёт на табло в Генуе снова стал равным. Только вышедший на замену Патрик Шик после скидки головой от Муриэля продавил Де Росси после скидки от партнёра и точно пробил.

На кураже «Сампдория» продолжила атаковать, и на 73-й минуте хозяева уже вели в счёте. Муриэль выполнил удар со штрафного – мяч зацепил стенку и отправился в ворота! Лучано Спаллетти среагировал, выпустив на поле Тотти и Эль-Шаарави. Последний за пять минут до конца матча после ошибки защитника вышел на свидание с голкипером, но не смог переиграть Пуджиони. Вскоре уже Джуричич проиграл дуэль Щесны в ближнем бою. Счёт 3:2 стал итоговым. «Рома» дважды вела в счёте, однако не набрала даже очка в гостях у «Сампдории».

«Сампдория» - «Рома» - 3:2

Голы: Прат, 21, Шик, 71, Муриэль, 73 — Перес, 5, Джеко, 66.

«Сампдория»: Пуджони — Берешинский, Сильвестре, Шкриньяр, Реджини — Прат (Линетти, 62), Торрейро, Баррето — Фернандеш (Шик, 69) — Квальярелла (Джуричич, 84), Муриэль.

«Рома»: Щесны — Рюдигер, Фасио, Вермален — Перес (Эль Шаарави, 78), Де Росси (Тотти, 78), Стротман, Эмерсон — Наингголан, Перротти — Джеко.

Предупреждения: Торрейра, Пуджони — Вермален, Рюдигер, Тотти.





«Наполи» - «Палермо» - 1:1

Голы: Мертенс, 66 — Несторовски, 6.

«Наполи»: Рейна — Хисай, Альбиоль, Максимович, Гулам — Кальехон, Мертенс, Аллан (Зьелински, 54), Хамшик, Инсинье — Жоржиньо (Паволетти, 63).

«Палермо»: Посавец — Рисполи, Гольданига, Гонсалес, Пеццелла — Бруно Энрике, Яяло, Чочев, Квайсон (Морганелла, 89), Трайковски (Алисами, 60) — Несторовски (Шунич, 90+1).

Предупреждения: Квайсон, Энрике, Яяло.

Удаление: Гольданига, 90.





Турнирная таблица:





Максим ГРОЗНЫЙ