Виктор ЛЕОНЕНКО: «Высказывания в социальных сетях — это подделка»

Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал ситуацию с публикациями в социальных сетях, которые были размещены якобы от его имени.

«Все те страницы в социальных сетях, которые активно публикуют комментарии от моего имени, не имеют ко мне никакого отношения. Это подделки. Просто потому, что моих страниц там нет и никогда не было. Я высказываю свое мнение в эфире программы «Великий футбол», а также в официальных комментариях для СМИ», - подчеркнул Виктор Леоненко.