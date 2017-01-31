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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Высказывания в социальных сетях — это подделка»

Экс-игрок киевского «Динамо» не имеет страниц в социальных сетях

  • 31.01.2017 13:22
  • 579 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Радио Аристократы
© Радио Аристократы
Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал ситуацию с публикациями в социальных сетях, которые были размещены якобы от его имени.
 
«Все те страницы в социальных сетях, которые активно публикуют комментарии от моего имени, не имеют ко мне никакого отношения. Это подделки. Просто потому, что моих страниц там нет и никогда не было. Я высказываю свое мнение в эфире программы «Великий футбол», а также в официальных комментариях для СМИ», - подчеркнул Виктор Леоненко.
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Жилдабыл
      Жилдабыл, 31.01.2017 13:50
    +2
    Сначала даже испугался - показалось, что Витя на фоне блина в спортзале стоит. Присмотрелся - нет, всё нормально. Слюногаситель .
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