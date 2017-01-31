Никита КРАВЧЕНКО: «Динамо U-21 уверено бы чувствовало себя в УПЛ»

Полузащитник молодежной команды «Динамо» Никита Кравченко подвел итоги первому учебно-тренировочному сбору в Испании, рассказал о подробностях своего перехода в «Динамо» и залоге успеха молодежного состава:

- Между командами «Динамо» U-21 и U-19 особо большой разницы нет. Унаи Мельгоса следит за обоими коллективами, плюс, в U-19 есть свои тренеры. Тренировочные занятия у нас одинаковые, в зале и на поле занимаемся по очереди.

- Место базирования команд U-21 и U-19 находится всего в 15-ти минутах езды от первой команды, Сергей Ребров приезжает смотреть на ваши игры и тренировки, привлекает ребят к основе – это дополнительно мотивирует?

- Конечно, учитывая сколько футболистов молодежного состава сейчас работают с первой командой. Мы видим, что туда, действительно, можно попасть, только нужно усердно работать – полностью выкладываться на тренировках, все делать в полную силу. Это вне зависимости от того, рядом находится первая команда, или нет. Плюс, большую роль играет дисциплина вне поля: необходимо соблюдать режим, ночью находиться на базе, не ходить по клубам и так далее. У нас в «Динамо» проблем с этим нет. Если команда сплочена и дисциплинирована, она будет идти на лидирующих позициях. Все начинается из раздевалки, с того, как команда готовится к матчу или тренировке, а потом это все отражается на поле.

- Как вам работается под руководством Унаи Мельгосы? Чем этот тренер отличается от других?

- Он как раз очень требователен к дисциплине, строго наказывает за опоздания и другие проступки. Также и на поле спуску не дает. А вообще в общении приятный, может пошутить, подколоть.

- За счет чего, кроме дисциплины, молодежной команде удается быть лучшей в Украине?

- Считаю, у нас в «Динамо» подобран очень хороший коллектив – и свои воспитанники, и ребята из других городов, это индивидуально сильные игроки, которые образуют сильную команду. Поэтому мы одни из лучших.

- Вы долго раздумывали, прежде, чем перейти в «Динамо» из мариупольского «Ильичевца»?

- Нет, согласился сразу. Мы тогда с Колей Шапаренко дебютировали в Премьер-лиге и вскоре переехали в Киев. Понимал, что сразу в первую команду не попаду – этого нужно добиваться постепенно, но я вижу свое будущее в этом клубе.

- Как узнали об интересе со стороны столичного клуба?

- Во время последнего матча «Ильичевца» с «Олимпиком», когда уже было известно, что мариупольская команда вылетает в первую лигу, мне сказали, что на игре присутствуют селекционеры из «Динамо». Я вышел на второй тайм, сыграл до конца, а потом мне сказали, что «Динамо» хочет меня пригласить. Думаю, можно сказать, что это был самый важный матч в моей карьере на данный момент. Мы тогда выиграли 4:1. Помню, когда выходил на замену, тренер Николай Павлов сказал мне при стандартах играть с 9-м номером соперника. Счет 1:0 в нашу пользу, тут идет подача, он выпрыгивает и забивает – моя ошибка. Очень переживал тогда, испугался. Но, к счастью, потом взял себя в руки, игра наладилась, на фланге играл уверенно, и мы выиграли.

- Вы уже полтора года в «Динамо», чего успели добиться за этот период?

- Как футболист, считаю, я вырос и прибавил. Но, конечно, еще есть много компонентов, над которыми нужно работать.

- После Премьер-лиги переход в молодежное первенство не считаете шагом назад?

- Нет, уровень не особо отличался. Не скажу, что в Премьер-лиге мне было намного тяжелее. Если честно, сложнее было даже играть в Юношеской Лиге УЕФА в прошлом сезоне, когда мы вышли против «Челси». Думаю, молодежная команда «Динамо» могла бы себя уверенно чувствовать в чемпионате Украины, если подключить наших ребят, которых забрали в первую команду.

- Что ребята рассказывают о работе в первой команде?

- Общался с Очигавой, он говорит, что все нравится, только уровень, конечно, повыше, коллектив принял хорошо, спрашивал, когда я уже к ним присоединюсь (улыбается). Видно, что у ребят, которые тренировались с первой командой, и вернулись к нам, проявляются лидерские качества, у них появилось больше уверенности. Тымчика, Маханькова, других ребят считаю хорошим усилением U-19 в Юношеской Лиге УЕФА, все-таки, они на год старше, и опыта имеют побольше, много матчей сыграли.

- Сергей Ребров общался с вами лично?

- Да, до отпуска после одной из игр, в которой я действовал крайним полузащитником, подошел, подсказал, как лучше играть, как правильнее смещаться в центр. Также чувствую себя комфортно на позиции правого защитника.

- Несмотря на то, что сейчас только подготовительный этап, ваша команда уже проводит зрелищные матчи, с чем это связано?

- Во-первых, мы добросовестно выполняли индивидуальную программу, которую нам раздали перед отпуском. Кроме того, дома я также поддерживал форму, двигался. Не сказал бы, что мы прям уж «понеслись» - это только начало, с каждым матчем физическая форма будет все лучше.