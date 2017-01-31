Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Заря претендует на Владислава Калитвинцева

Игрок одесского «Черноморца» может перебраться в команду Юрия Вернидуба

  • 31.01.2017 12:44
  • 719 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Черноморец. Владислав Калитвинцев
© ФК Черноморец. Владислав Калитвинцев
Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Калитвинцев в нынешнее межсезонье занят поисками новой команды.
 
Сейчас футболист рассматривает предложения, в числе которых приоритетный это вариант трудоустройства в луганской «Заре».
 
Не исключено, что в ближайшем будущем Калитвинцев присоединится к команде Юрия Вернидуба на сборах в Турции.

Источник — Фан-сайт ФК Заря

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.