Заря претендует на Владислава Калитвинцева

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Калитвинцев в нынешнее межсезонье занят поисками новой команды.
Сейчас футболист рассматривает предложения, в числе которых приоритетный это вариант трудоустройства в луганской «Заре».
Не исключено, что в ближайшем будущем Калитвинцев присоединится к команде Юрия Вернидуба на сборах в Турции.
Источник — Фан-сайт ФК Заря
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