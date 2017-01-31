Адебайор трудоустроился в Турции

Леоненко також бувший динамівець, - і що з того? ...поки пахан годує, всі дупу цілують... А потім...

ахахаах, и вот когда была вся эта шумиха, в декабре, сей джентльмен молчал, а вот сейчас на откро...

И зачем было оставаться еще 5 лет работать за 27% от обещанного? На что можно было надеяться? 3-4...