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Адебайор трудоустроился в Турции

Лидер чемпионата Турции «Истанбул Башакшекир» подписал экс-нападающего «Арсенала»

  • 31.01.2017 12:07
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Адебайор трудоустроился в Турции
Нападающий Эммануэль Адебайор пополнил ряды лидера чемпионата Турции. 32-летний форвард сборной Того заключил соглашение со стамбульским клубом до лета 2018 года.
 
В 2016 году Адебайор играл за английский «Кристал Пэлас». Ранее он выступал за «Метц», «Монако», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал» и «Тоттенхэм». За сборную Того с 2000 года провел 75 матчей, в которых отличился 30 голами.
 

Источник — MNXHD

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