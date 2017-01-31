Адебайор трудоустроился в Турции

Нападающий Эммануэль Адебайор пополнил ряды лидера чемпионата Турции. 32-летний форвард сборной Того заключил соглашение со стамбульским клубом до лета 2018 года.
В 2016 году Адебайор играл за английский «Кристал Пэлас». Ранее он выступал за «Метц», «Монако», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал» и «Тоттенхэм». За сборную Того с 2000 года провел 75 матчей, в которых отличился 30 голами.
Источник — MNXHD
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.