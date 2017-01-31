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Тамаш КАДАР: «Постоянно поддерживаю связь с Ребровым»

Венгерский защитник в ближайшем времени может подписать контракт с киевским «Динамо»

  • 31.01.2017 11:46
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csakfoci.hu
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Потенциальный новичок киевского «Динамо» Тамаш Кадар рассказал о том, как идут переговоры между клубами.
 
- Я постоянно поддерживаю связь с Сергеем Ребровым, который является ключевым человеком в этом трансфере. Он мне сказал, что я до сих пор вхожу в планы «Динамо». Клубы постоянно ведут переговоры. Конечно, я владею гораздо большей информацией о трансфере, но я пока не могу ее разглашать.
 
Сейчас «Лех» думает, что времени еще много, ведь в Украине трансферное окно закрывается только второго марта. Но мне бы не хотелось долго ждать.
 
С «Динамо» я пока не обсуждал условия, ведь сначала должны договориться оба клуба между собой. Знаю, что есть интерес и со стороны других клубов, но конкретное предложение поступило только из Киева. Сейчас я только могу верить, что стороны договорятся. Я был бы очень счастлив, если бы точка в вопросе моего перехода была бы поставлена как можно скорее.
 

Источник — Sport.ua

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