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Заря сыграет с чехами

Команда Юрия Вернидуба продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 31.01.2017 11:37
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб
Вторым соперником луганской «Зари» на сборах в Турции станет представитель чешской высшей лиги – «Словацко».
 
О клубе из города Угерске-Градиште известно немного. Команде всего-навсего 17 лет отроду. Несмотря на то, что клуб еще не достиг своего совершеннолетия, команда уже успела дважды сыграть в финале Кубка Чехии. Было это в 2005-ом и в 2009-м годах. К сожалению, для болельщиков соперника, оба раза «Словацко» терпел поражения, уступая с минимальным счетом.
 
В свое время в составе «Словацко» выступали два известных широкой общественности чешских футболиста. Это отец и сын Мирослав и Михал Кадлец соответственно.  Первый большую часть карьеры отдал немецкому «Кайзерслаутерну», а второй успешно выступал в «Байере». 
 
В нынешнем сезоне, после прошедших 16-ти туров «Словацко» набрал в актив 18 очков. На перерыв команда ушла на 8-м месте. 
 
Отметим, что со «Словацко» «Заря» встречается впервые.
 
Матч «Заря» - «Словацко» состоится 1-го февраля. Начало матча запланировано на 14:30 по киевскому времени.
 

Источник — ФК Заря

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