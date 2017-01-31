Заря сыграет с чехами

Вторым соперником луганской «Зари» на сборах в Турции станет представитель чешской высшей лиги – «Словацко».

О клубе из города Угерске-Градиште известно немного. Команде всего-навсего 17 лет отроду. Несмотря на то, что клуб еще не достиг своего совершеннолетия, команда уже успела дважды сыграть в финале Кубка Чехии. Было это в 2005-ом и в 2009-м годах. К сожалению, для болельщиков соперника, оба раза «Словацко» терпел поражения, уступая с минимальным счетом.

В свое время в составе «Словацко» выступали два известных широкой общественности чешских футболиста. Это отец и сын Мирослав и Михал Кадлец соответственно. Первый большую часть карьеры отдал немецкому «Кайзерслаутерну», а второй успешно выступал в «Байере».

В нынешнем сезоне, после прошедших 16-ти туров «Словацко» набрал в актив 18 очков. На перерыв команда ушла на 8-м месте.

Отметим, что со «Словацко» «Заря» встречается впервые.

Матч «Заря» - «Словацко» состоится 1-го февраля. Начало матча запланировано на 14:30 по киевскому времени.