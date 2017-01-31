В матче первого круга Ла Лиги «Атлетико» не сумел разобраться с новичком Примеры – баскским «Алавесом» из города Витория. Тогда команды забили по мячу – оба уже в добавленное время. В начале сезона эта потеря очков казалась случайностью – «Атлетико» тогда рассматривался, как претендент на победу в Примере. Сейчас же, «матрасники» постепенно теряют шансы даже на бронзовые медали чемпионата Испании. И такие матчи, как против «Алавеса», только отдаляют подопечных Симеоне от первой тройки. Ненужная потеря очков с не самым сильным соперником… Уже не первая для «индейцев» в этом сезоне.

И это притом, что «Алавес» отнюдь не «отскочил» в матче против недавнего финалиста Лиги чемпионов. Баски 19 раз били по воротам соперника, 4 из этих ударов пришлись в створ; у «Атлетико» аналогичный показатель составляет – 8 (2). Первый опасный момент в матче был как раз у басков – на 8-й минуте Ибай Гомес здорово пробивал по воротам «Атлетико» - Мойя справился с ударом.

Мадридцы ничем толковым ответить не смогли. Единственное, что действительно запомнилось в этом матче – это «конфликт» Година и Дейверсона. Футболисты обоюдно плюнули друг другу в лицо, за что получили по желтой карточке.

Пожалуй, на этом яркие моменты в матче закончились. «Атлетико» теряет очки уже в трех играх подряд – что примечательно – все эти матчи были против баскских команд.

«Алавес»: Пачеко — Феменя, Феддал, Лагуардия, Тео – Камараса (Сантос, 77), Ману Гарсия, Льоренте, Гомес (Ортега, 65) – Токеро (Вигарай, 84), Дэйверсон

«Атлетико»: Мойя — Врсалько, Хименес (Савич, 56), Годин, Филипе Луис — Гайтан, Коке, Сауль Ньигес, Карраско (Торрес, 62) — Гризманн, Гамейро (Корреа, 60)

Предупреждения: Льоренте, Дэйверсон, Ману Гарсия – Хименес, Годин

Что ели / пили / употребляли игроки «Бетиса» перед матчем против «Барселоны» - неизвестно, но энергии и запала у андалусийцев в одной игре было больше, чем у футболистов «Волыни» за пять сезонов. Несмотря на статус андердога, «Бетис» с первых минут прижал «Барселону» к ее же воротам, атаковал, атаковал и еще раз атаковал. Тер Штеген еле успевал отбивать все мячи, летящие в сторону своих ворот – 17 раз футболисты «Бетиса» пробивали по воротам «Барселоны», из которых семь (!) мячей пришлось в створ ворот каталонцев.

Только во втором тайме старания андалусийцев были вознаграждены. На 75-й минуте, Тер Штеген неудачно сыграл на выходе – мяч попал к Алегрии и тот, оправдывая свою фамилию (alegría с испанского – радость), порадовал местных болельщиков, забив гол в ворота «Барселоны».

После пропущенного гола, игроки «Барселоны» создали сразу два опасных момента у ворот соперника – Суарес отправил мяч в ворота «Бетиса», но защитник «огурцов» успел выбить мяч с линии ворот. Ну как успел… Арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес считает, что успел. Повтор показал, что нет. «Барселоне» не засчитали чистый гол. Через минуту футболисты «Бетиса» чуть не оформили автогол, но Манди успел вынести мяч с линии.

До исторической победы «Бетиса» над «Барселоной» оставалось чуть более трех минут. Тренер «Бетиса» Виктор дель Амо решил сделать замену, выпустив на поле игрока, фамилия которого по-испански пишется, как Nahuel.

На 90-й минуте Nahuel теряет мяч возле своей штрафной, благодаря чему каталонцы забивают гол. «Бетис» теряет победу. Тот самый момент, когда фамилия игрока созвучна с вопросом о целесообразности его выхода на поле.

Если бы не ошибка Науэля, может, «Барселона» могла бы уступить в матче против «Бетиса» и еще больше отдалиться от золотых медалей Примеры. Барселонская публика, конечно, недовольна судейством в матче – все каталонские медиа в один голос твердят о заговоре против «Барсы». Но если исключить эту судейскую ошибку? Что мешало «Барселоне» забить гол в других эпизодах? Почему каталонцы позволили «Бетису» играть настолько агрессивно в нападении? Почему защитники – будь то Динь (полностью проваливший матч) или даже Ракитич, который не успевал за футболистами «Бетиса» – играли так, что андалусийцы 17 раз били по воротам Тер Штегена?

Обложока каталонского Sport: «Был гол, и он может решить судьбу Ла Лиги»

Голы: 1:0 – 75 Алегрия, 1:1 – 90 Суарес.

«Бетис» – Адан, Пиччини, Тошка, Пеццелья, Манди, Себальос, Пардо (Донк, 69), Петрос (Рафа Наварро, 86), Дурмиси, Алегрия (Матиас Науэль, 85), Рубен Кастро.

«Барселона» – тер Стеген, Пике, Матье, Динь (Альба, 68), Алеиш Видаль, Ракитич, Денис Суарес (Андре Гомеш, 59), Туран (Серджи Роберто, 68), Неймар, Суарес, Месси.

Предупреждения: Пике (43), Петрос (67), Ракитич (70), Рубен Кастро (78), Андре Гомеш (78).

Если у кого-то есть традиция каждый год в определенный день ходить баню, то для «Севильи» таковой традицией является обязательный выездной факап. К матчу против «Эспаньола» андалусийцы подходили в качестве фаворитов. Возможно, у «Севильи» действительно были куда большие шансы победить в этом матче, но фол последней надежды Парехи уже на второй минуте поединка поставил крест на позитивном результате «Севильи». На старте матча Пареха получил красную карточку, а на ворота Рико был назначен пенальти. К отметке подошел воспитанник «Севильи» Хосе Антонио Рейес, уверенно открыв счет.

Несмотря на всю сложность ситуации, «Севилье» удалось отыграть один мяч. На 20-й минуте Йоветич восстановил паритет в матче.

И вновь злую шутку с андалусийцами сыграл Рейес. В концовке первого тайма Хосе сделал ассист на Наварро, а тот отправил мяч в ворота Рико.

Второй тайм стал для «Севильи» тем еще испытанием – усталость от игры в меньшинстве все больше напоминала о себе, а шансы побороться хотя бы за ничью, таяли на глазах. Совсем похоронить надежды «нервьонес» на очки в этом матче смог Морено, на 71-й минуте забив гол в ворота «Севильи»… Отыграть два мяча вдесятером против крепкого «Эспаньола» - задача не из легких. Севильцы с ней не справились и по итогам тура опустились на третье место турнирной таблицы.

Китайский Новый год по-испански.

Голы: 1:0 – 4, пенальти Рейес, 1:1 – 20 Йоветич, 2:1 – 45 Марк Наварро, 3:1 – 71 Морено.

«Эспаньол» – Лопес, Рейес, Кариколь, Марк Наварро, Хави Фуэго, Рейес (Васкес, 83), Лопес Сильва, Перес (Марк Рока, 64), Хурадо, Пьятти (Альварес, 74), Морено.

«Севилья» – Рико, Рами, Эскудеро, Мариано, Пареха, Сарабия, Нзонзи, Насри, Васкес (Вьетто, 59), Йоветич (Иборра, 70), Бен-Йеддер (Лангле, 7).

Предупреждения: Кариколь (32), Эскудеро (76), Морено (81), Сарабия (81).

Удаление: Пареха (2).

Для мадридского «Реала» результаты 20-го тура Примеры – сладки, как мед. Тут и ничья «Барселоны», и неожиданное поражение «Севильи»… В общем, осталось только выиграть свой матч против «Реал Сосьедада» и можно считать, что неделя удалась. Конечно, если исключить вылет из Кубка Испании.

Однако обыграть «Ла Реал» - задача не из простых, что баски показали уже на старте поединка. Футболисты из Страны Басков играли хорошо, а вот мадридский «Реал» - на мизерный процент своих возможностей. Большую часть первого тайма у «Реала» не слишком получалась игра впереди, но потом мадридцы все же пришли в себя и на 38-й минуте Ковачич после передачи от Роналду открыл счет в матче.

В конце первого тайма баски могли сравнивать счет, но Хуанми немного не хватило точности во время удара по воротам Наваса.

Во второй половине игры «Реал» смотрелся несколько лучше, а игроки «Реал Сосьедада», наоборот – стали чаще ошибаться. На 51-й минуте Ковачич и Роналду поменялись местами – на сей раз гол забил португалец, ассист на свой счет записал Матео.

На 74-й минуте Мартинес отправился отдыхать, получив вторую желтую карточку, что окончательно лишило басков шансов на зачетные пункты в этом матче. В концовке поединка «Реал», который из Мадрида, закрепил свое преимущество – Мората забил третий гол в матче.

Таким образом, команда Зидана остается на первом месте турнирной таблицы с внушительным отрывом от ближайших преследователей.

«Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» 3:0 (ВИДЕО)

Голы: Ковачич, 38, Роналду, 51, Мората, 82

«Реал»: Навас — Данило, Варан, Рамос, Начо Фернандес – Ковачич (Иско, 78), Каземиро, Кроос – Васкес (Асенсио, 84), Бензема (Мората, 66), Роналду

«Реал Сосьедад»: Рулли — Бенгоэчеа, Навас, Мартинес, Родригес — Сурутуса, Ильярраменди, Каналес (Гранеро, 78) — Хуанми Хименес, Виллиан (Прието, 58), Оярсабаль (Вела, 57)

Предупреждения: Кроос, Васкес – Мартинес, Родригес

Удаление: Мартинес, 74

Наши в Испании

Денис Бойко наблюдал за матчем «Осасуна» - «Малага» (1:1) со скамейки запасных; оттуда же на «Барселону» посмотрел и Роман Зозуля.

Артем Кравец вышел на замену на 73-й минуте матча «Гранады» против «Вильярреала», успев только один раз ударить по воротам.

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