Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Динамо интересуется двумя игроками из Грузии»

В конце октября прошлого года опытный специалист возглавил легендарное тбилисское «Динамо». Неудачно завершив переходный полугодичный чемпионат, сейчас он готовит кардинально обновленную команду к сезону на сборе в Турции.

Разумеется, мы не могли не воспользоваться возможностью и поинтересовались, как живется и трудится в Грузии известному украинскому тренеру.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ МУДРОСТЬ

- Уж не знаю, почему, но мне часто приходится работать за пределами Украины, - начал Вячеслав Викторович. - Восемь лет провел в России - в «Спартаке» и «Тереке», год - в Казахстане, тренировал в Болгарии «Левски», а вот сейчас нахожусь в Грузии.

Один из журналистов подметил, что во всех этих клубах я был первым украинским тренером. Сам я об этом даже не задумывался, концентрируясь на, собственно, тренерских обязанностях. С уважением отношусь ко всем командам, где я работал, но пребывание в большом клубе - таком, как «Спартак», «Днепр» или тбилисское «Динамо», дает совсем другие ощущения. Идешь по базе и видишь фотографии легендарных игроков, которые выигрывали трофеи - все пропитано историей. Понимаешь ответственность, когда попадаешь в такой большой клуб...

- Как вы оказались в столице Грузии?

- В конце октября меня пригласил в «Динамо» президент клуба Роман Пипия, который знал меня еще по московскому «Спартаку». Как мне потом рассказали, он рассматривал много кандидатур - Кононова, Кучука, Бородюка, даже Гаттузо… Всего около 35-ти человек. Я приезжал на четвертьфинал Кубка Грузии и был впечатлен инфраструктурой. Президент сказал, что заинтересован в сотрудничестве, потому что под моим руководством растут молодые игроки. Привел примеры Сычева, Гусева, Чигринского... И мы договорились попробовать: с октября, скажем так, стартовал футбольный аудит. Пипия сказал: «Я не буду мешать работать с молодыми игроками, но вы должны понимать, что сегодня у нас нет экономических основ для приглашения серьезных футболистов». Президент - мудрый человек. Заверил, что готов терпеть три года, пока ребята вырастут.

Сегодня идет переформирование стратегии тбилисского «Динамо». Президент хочет, чтобы большинство воспитанников академии были в первой команде. Конечно, это сложный процесс, потому что некоторые мальчишки еще даже не прошли уровень U-19. Сейчас на сборах у нас пять-шесть 17-летних футболистов, столько же 18-ти и 19-ти летних… Мальчишки за короткий промежуток времени должны проделать большой путь, чтобы играть в такой славной команде.

- По сути, президент снял с вас ответственность за результат. А ведь «Динамо» заняло 4-е место, оставшись без еврокубков…

- Честно говоря, шансов на другой результат было уже мало.

- Но ведь была возможность занять 3-е место в плей-офф.

- К сожалению, как мы увидели, это не было нужно футболистам. Они еще до нашего прихода были на что-то обижены. Многие знали, что в клубе не останутся. Очень сложно в такой ситуации находить общий язык, и мы подтянули большую группу молодых игроков. Осенью уже играли юные Зария, Микелтадзе, Лочошвили... Что касается «бронзового» финала, то я не понимаю, как можно так относиться к матчу за «Динамо»в частности и к футболу в целом. Кто-то под надуманным предлогом не вышел играть, кто-то получил травму на разминке, кто-то не захотел выходить на второй тайм… Называя вещи своими именами, люди просто валяли дурака.

- Писали, что у вас пописан контракт по схеме «1+2». Какие все-таки должны быть выполнены условия, чтобы эти самые «плюс два» вступили в силу?

- У нас с президентом клуба была джентльменская договоренность до 31 декабря. Если все комфортно, то переходим на трехлетнюю систему, а после первого года продолжаем сотрудничать только по обоюдному согласию. Мало того, если у меня будет предложение, от которого нельзя отказаться, или что-то не будет получаться в работе, то президент - как человек исключительно цивилизованный, отнесется к этому с пониманием. Такова футбольная жизнь. Я никогда не цепляюсь за свое место. Нужно быть полезным игрокам и клубу, в котором работаешь. Сердце и голова должны быть расположены к работе. Каждый день тренеру должно быть интересно выходить на тренировку, и мне пока интересно. Скажу больше: тренировать даже интереснее, чем проводить игры - ведь во время матчей я не могу использовать всех игроков. К тому же, на тренировках мне не мешают судьи. Выражаясь образно, репетиции нравятся больше, чем спектакли.

ЧТОБЫ МАШИНА ПОЕХАЛА, ЕЕ НУЖНО ЗАПРАВИТЬ

- В отеле Miracle ваши команды проводят сбор уже не первый раз…

- Нам здесь очень нравится! Все компактно, удобно: рядом с гостиницей поля, лес. В лесу просто великолепно. Мы там столько кондиций набрали!

- В прошлом году вы не пускали журналистов сюда, в расположение «Говерлы». Теперь секретов нет?

- (Смеется). Было дело. Мы сами тогда не знали, что нас ждет. Сами помните, возникла острая проблема с заявкой игроков. Надеялись до последнего, что нам разрешат регистрировать новичков, и повезли на просмотр большую группу футболистов. Было много хороших ребят, наигрывали состав и не хотели, чтобы соперники знали, кто у нас будет играть. А сейчас я еще сам не всех мальчишек по именам знаю. (Улыбается). Никаких секретов нет, мы общаемся со всеми.

- На тренировках вы все время призываете игроков «включать голову». Прислушиваются?

- Некоторые быстрее, некоторые медленнее, некоторым очень тяжело. Но главное, что у них есть желание. Когда получается, я аплодирую. Нет, я серьезно! Есть такая традиция. Причем, аплодисменты направлены в большей степени не автору гола, а игроку, который отдал последний пас. Таким образом, хотим убрать эгоизм. Ребята думают, что крутиться с мячом лучше, чем отдать передачу партнеру, который остро открывался. Тех, кто передерживает мяч, переводим на два касания. Процесс сложный, но, если ничего не делать, то ничего и не получится.

- Грузинские футболисты всегда имели реноме «советских бразильцев»…

- Они и были такими. Были! Надо говорить честно: даже у грузин сегодня есть проблемы с техникой. И, как всегда было, грузинские ребята играют хуже без мяча. Нужно их перестраивать, но за один день этого не добиться. Необходимо отбирать мяч, выполнять черновую работу. Мы объясняем, что лучший футболист мира владеет мячом не больше трех минут за весь матч! Нужно время и терпение, чтобы ребята шли по этому пути. Я понимаю, что чудес не бывает. Нужен большой объем работы.

Мы тренируемся на сборах в четырехразовом режиме! Никто не верил, что грузинские команды могут так работать. Но ребята отнеслись к этому с позитивом. В 7.40 утра мы уже выезжали в лес на первую тренировку - час выполняли беговую и прыжковую работу. Тренерский штаб и персонал тоже бежал! Конечно, в своем темпе, но участвовали все, потому что игроки должны видеть, что мы живем своим делом. Затем в 11 и 17 часов были две технико-тактические тренировки на поле, а в конце дня еще кондиционное занятие в тренажерном зале. И это я не говорю о теории, которую мы проводили практически каждый день.

- Игроки не возмущаются такому графику?

- Если и возмущаются, то я все равно по-грузински не понимаю. (Улыбается). Ничего-ничего, помощники сразу подкрутят этот момент. Я объяснял, что без этого нельзя. Чтобы машина поехала, ее нужно заправить. Необходимо тренировать общую выносливость, чтобы ткани и мышцы набрали кислород и силу. Техникой и тактикой мы занимаемся не только в статике, но и в динамике. Да, много брака пока.

- Спустя 10 дней после начала сбора вы сыграли с чемпионом Словакии «Жилиной» вничью 1:1. Остались довольны спаррингом?

- Результатом - да. Удовлетворены и отношением футболистов в большинстве эпизодов. Однако не устроило то, как мы играли в обороне. Соперник мог выжать из созданных моментов значительно больше. Было много брака в простых ситуациях.

- Не слишком ли вы самокритичны?

- Всегда хорошо сыграть с таким счетом с серьезным противником, но ты сам не должен отличать поражение от победы. Я смотрю, что нужно исправить. Многие игроки чересчур много возятся с мячом, исполняют так называемые «улитки», лишние касания, не видят продолжения атаки до приема мяча. Это следствие того, что, к большому сожалению, они не получают в академии того, что поможет адаптироваться во взрослой команде. Не всегда, возможно, в этом виноваты и детские тренеры. Налицо комплексная проблема, которую нужно решать. Хотим, чтобы наша академия работала по образцу лучших школ мира - загребского «Динамо», «Аякса», «Арсенала», «Барселоны». Инфраструктурные условия есть; осталось методически наладить работу так, чтобы выдавать таланты. Сегодняшнее поколение 17-летних очень перспективно - через два года мы можем получить на выходе большую группу игроков. И очень на это рассчитываем.

- Насколько сами игроки готовы оставаться в ближайшие годы и расти в «Динамо», а не уезжать в раннем возрасте за границу?

- Если игрок будет прогрессировать, и по нему будут серьезные предложения, клуб их рассмотрит. Нужно компенсировать расходы, а игроки должны переходить в сильные клубы.

НА КАРАНДАШЕ У КИЕВЛЯН

- С чем связано решение перевести чемпионат Грузии на систему «весна-осень» с десятью командами?

- Как мне сказали, для большего количества клубов в Грузии нет ни спонсоров, ни качественных футболистов. А среди десяти клубов можно провести интересный чемпионат. Что касается времени его проведения, то посчитали, что зимний перерыв уж слишком долог, и лучше начать сезон в марте, а закончить в декабре. Это то, как мне объяснили…

В любом случае, во всем мире всегда начинают с инфраструктуры и подготовки детско-юношеского футбола. В Грузии много талантливых ребят, которые должны проходить через хорошие академии. Если везде будет создана такая же инфраструктура, как в тбилисском «Динамо», где есть отличные база, стадион, академия, я просто буду аплодировать. Надеюсь, все пойдут этим путем.

- Что из себя представляют ваши соперники по чемпионату Грузии? Чемпион «Самтредиа» - команда, которую патронирует Каха Каладзе?

- Я еще не во все разобрался, но так говорят. Что ж, если это правда, то это делает ему честь. Хороший игрок был, сейчас является министром, но находит время в своем непростом графике уделять внимание команде. «Самтредиа» - лидер чемпионата. Хорошее внимание уделяется также «Чихуре». Очень организованная команда - «Торпедо» из Кутаиси, несколько лет играющая одним составом. Это нетипичный грузинский коллектив. Игроки выполняют много черновой работы и тем сама напоминают украинские клубы: прессингуют, быстро накрывают, играть с ними очень сложно. «Сабуртало» идет испанским путем. Там работали тренеры из этой страны, и по пиренейской модели у них построена работа в первой команде и в академии. Есть большое будущее у этой команды. Ставку на молодых игроков делает и тбилисский «Локомотив», хорошая команда в Гори, куда пришли иностранные спонсоры, опытный коллектив в «Шукуре».

- Правда, что оставшимися в команде Китеишвили и Папунашвили интересовалось киевское «Динамо»?

- Был интерес к Папунашвили и центральному защитнику Рене Сантосу. Говорили о том, что их могут взять на сборы. Но агент Рене решил куда-то устроить своего подопечного, и где тот сейчас, я не знаю. Папунашвили же находится на контракте с нами, и, думаю, если киевлянам интересно, они могут видеть его в контрольных матчах, в играх сборной.

На карандаше у киевского «Динамо» находятся наши игроки Лочошвили и Микелтадзе. По возрасту они могут играть за команду U-19. Нам такой интерес приятен. Есть также договоренность о том, что у нас в аренде могут быть молодые игроки из киевского «Динамо». Мы с удовольствием взяли бы футболистов и у «Шахтера», и у «Днепра».

- В одном из интервью вы говорили, что в планах тбилисского «Динамо» значится сотрудничество с киевлянами?

- Да, есть общение на уровне руководителей клубов, и существует договоренность о том, что после испанского сбора киевляне кого-то нам могут предложить. Кроме того, мы пригласили киевское «Динамо» принять весной участие в турнире памяти Виталия Дараселия среди команд 2001 года рождения. Это большое событие, на которое приезжают сильные европейские клубы.