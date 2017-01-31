Александр БАБИЧ: «Нападающий - наша проблемная позиция»

Александр Бабич рассказал о трансферных планах команды и кадровой политике на вторую часть сезона.
- Слава Богу, мы сохранили наш костяк, и хотим усилиться точечно. Понимаем, что не так много времени остается, но очень верим, что все-таки найдем квалифицированных исполнителей.
- Какая позиция – самая проблемная?
- Это, конечно, нападающий, который будет забивать. Потому что создаем моменты – хоть и не так много – которые надо реализовывать. Думаю, это головная боль многих команд.
Также тренер «Черноморца» рассказал о том, как будет вводить молодых футболистов в состав:
- Молодость и опыт – только в таком сочетании они будут расти. Я очень доверяю ребятам. Лидерские качества проявляет Люлька и Коркишко. Есть они и у Саши Андриевского. Есть группа игроков, которые могут завести команду.
Источник — ТК Футбол
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