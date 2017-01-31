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Владимир МАЗЯР: «Лухтанов, Лебедь и Кавацив не разочаровали»

Наставник «Вереса» прокомментировал игру потенциальных новичков

  • 31.01.2017 10:58
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Метки
ФК Верес
© ФК Верес

 

Головний тренер Народного Клубу «Верес» Володимир Мазяр так прокоментував перемогу над винниківським «Рухом»:

- Наше завдання було 45 хвилин пограти, пограти на максимумі. Ми фактично вдруге побачили м’яча – з «Карпатами», і от зараз, адже у нас немає тренувань на полі. Лухтанов, Лебедь, Каваців не розчарували. Було багато гравців, які на перегляді. Триває підготовка до чемпіонату.

Источник — ФК Верес

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