Владимир МАЗЯР: «Лухтанов, Лебедь и Кавацив не разочаровали»

Головний тренер Народного Клубу «Верес» Володимир Мазяр так прокоментував перемогу над винниківським «Рухом»:
- Наше завдання було 45 хвилин пограти, пограти на максимумі. Ми фактично вдруге побачили м’яча – з «Карпатами», і от зараз, адже у нас немає тренувань на полі. Лухтанов, Лебедь, Каваців не розчарували. Було багато гравців, які на перегляді. Триває підготовка до чемпіонату.
Источник — ФК Верес
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