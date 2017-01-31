Динамо вернулось в Киев

После заключительного контрольного матча на первом сборе против софийского ЦСКА первая команда киевского «Динамо» отправилась в международный аэропорт Малаги.

Чуть раньше туда прибыли молодежная и юношеская команды «бело-синих», которые также провели свои контрольные игры в понедельник утром.

Около 17:30 по местному времени самолет с динамовскими командами на борту поднялся в небо над Испанией, а через четыре с лишним часа приземлился в аэропорту «Борисполь».

Подопечные Сергея Реброва получили четыре выходных, но уже в субботу, 4 февраля, рано утром они вновь отправятся в Испанию на второй сбор. В Украину на эти несколько дней вернулись не все, легионеры решили провести эти несколько дней на родине.