ДЗАНЕТТИ: «Попадание в Лигу чемпионов было бы отличным результатом»

Вице-президент футбольного клуба Интер Хавьер Дзанетти в ходе своего интервью затронул многочисленные темы, связанные с черно-синим клубом.

В матче с Пескарой команда одержала седьмую победу подряд, чего не было четыре года. В чем секрет такого успеха?

На мой взгляд, это заслуга игроков и тренерского штаба. Ребята верят в свои силы, что и демонстрируют на футбольном поле. Результаты других матчей тура позволили нам улучшить свое турнирное положение, но еще предстоит многое сделать. Во вторник состоится важный матч Кубка Италии, после которого команда будет готовиться к воскресному поединку с Ювентусом.

Кубок Италии является очень важным турниром, ведь через него можно оказаться и в Европе, и в Суперкубке страны.

Конечно, предстоящая игра очень важна. Лацио является сложным противником, которого трудно обыграть, но мы попытаемся сделать это, чтобы продолжить свое выступление в турнире.

Каковы достоинства у Пиоли?

Я думаю, что помимо навыков он обладает большим зарядом энтузиазма. Вместе со своими сотрудниками тренер продемонстрировал, что обладает большими человеческими ценностями. Кроме того, он сам осознает свои сильные стороны. Я надеюсь, что Пиоли сможет продолжить в том же духе.

Вы ожидали, что к матчу с Ювентусом команда подойдет так близко к сопернику?

Мы верили в силу своей команды. Нужно было просто реализовать на практике все то, что задумывалось. Начав свой путь с определенными трудностями, Пиоли удалось значительно улучшить ситуацию. Теперь у нас есть команда, которая осознает свою силу и которая с оптимизмом смотрит в будущее. Впереди много матчей, мы будем бороться до последнего тура. Попадание в зону Лиги чемпионов стало бы прекрасным результатом с учетом того, как команда начала нынешний сезон.

Матч с Ювентусом не такой, как другие.

Конечно, это важная игра для всех: игроков, тренеров, руководителей, болельщиков. Нет необходимости напоминать о славной истории двух клубов, которые всегда нацелены на победный результат. Мы переживаем хорошее время и надеемся провести отличный матч, чтобы продолжать движение в правильном направлении.

Кого бы вы предпочли убрать из состава Ювентуса перед воскресной игрой?

В составе туринцев очень много хороших игроков. Дибала? Это великолепный футболист. Я надеюсь, что его ждет светлое будущее, в том числе и в стане сборной Аргентины. Наша национальная команда нуждается в таком игроке.

Жоау Мариу и Гальярдини – два важных полузащитника, которые олицетворяют собой настоящее и будущее клуба.

У нас довольно много качественных футболистов в средней линии. К примеру, тот же Банега вносит свой вклад, несмотря на иные характеристики. Именно по этой причине наставник использует разных хавбеков в разных матчах.

Кто лучше: Игуаин или Икарди?

Они оба являются отличными форвардами. Я надеюсь, что Мауро окажется в сборной. Нашей стране повезло иметь таких больших форвардов, сборной нужны люди подобного калибра.

Месси в Интере – это несбыточная мечта?

Я очень хорошо знаю Лео. Он нужен Барселоне и останется в Испании на долгий срок.

Что вы можете сказать о Верратти?

Марко – отличный полузащитник, что он уже неоднократно доказывал в футболке ПСЖ и сборной Италии. Сейчас мы думаем о настоящем, а в конце сезона подведем итоги. Именно тогда руководство оценит возможности игроков, которые смогут сделать команду еще сильнее.

Что вы думаете о компании Suning?

Suning является очень важным и серьезным проектом с большими амбициями. Когда мы сделали выбор в пользу Пиоли, то не считали его запасным вариантом. Уже тогда руководители хотели построить что-то важное. Как и всегда, в подобной ситуации потребовалось какое-то время. Мы начали с определенными трудностями, которые удалось преодолеть. Я считаю, что еще существуют возможности для улучшения, но череда позитивных результатов позволяет работать с большим спокойствием. Suning имеет большое уважение к истории Интера.