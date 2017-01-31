Николай МАТВИЕНКО: «Через игры легче набирать форму»

Защитник «горняков» рассказал о работе на сборе в Лагуше и о том, чем футболисты занимаются в свободное от тренировок время.



– Команда стартует в турнире Atlantic Cup и в ближайшие дни проведет еще серию контрольных поединков. Рад началу игровой части сборов?

– Да, я думаю, что через игры легче набирать форму, поэтому жду, когда они начнутся. Шаг за шагом мы улучшаем свои кондиции. С каждым матчем прибавляем, с каждой тренировкой растет темп занятий. Благодаря этому и подходим к хорошему физическому состоянию.



– Ежедневно все больше тактики, игровых упражнений. Физические нагрузки уходят на второй план?

– На первом сборе мы немного побегали, подняли физическую активность. А теперь уже оттачиваем тактические взаимодействия. Занимаемся в режиме двух тренировок с посещением тренажерного зала. Это немного изматывает, но все уже привыкли. Сборы – это часть нашей работы. Все прекрасно понимают и знают, к чему мы готовимся.



– Как расслабляетесь после занятий?

– Здесь не слишком много свободного времени. После утренней тренировки приходим в номера и отдыхаем. Затем вторая сессия. И только вечером есть возможность чем-то позаниматься: кто играет в приставку, кто просто отдыхает. Знаю, что ребята проводят турниры по видеоиграм. Но я, например, в них не участвую – это не мое.