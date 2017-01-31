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Николай МАТВИЕНКО: «Через игры легче набирать форму»

Защитник «Шахтера» рассказал о работе на сборах

  • 31.01.2017 10:23
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  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Защитник «горняков» рассказал о работе на сборе в Лагуше и о том, чем футболисты занимаются в свободное от тренировок время.

– Команда стартует в турнире Atlantic Cup и в ближайшие дни проведет еще серию контрольных поединков. Рад началу игровой части сборов?
– Да, я думаю, что через игры легче набирать форму, поэтому жду, когда они начнутся. Шаг за шагом мы улучшаем свои кондиции. С каждым матчем прибавляем, с каждой тренировкой растет темп занятий. Благодаря этому и подходим к хорошему физическому состоянию.

– Ежедневно все больше тактики, игровых упражнений. Физические нагрузки уходят на второй план?
– На первом сборе мы немного побегали, подняли физическую активность. А теперь уже оттачиваем тактические взаимодействия. Занимаемся в режиме двух тренировок с посещением тренажерного зала. Это немного изматывает, но все уже привыкли. Сборы – это часть нашей работы. Все прекрасно понимают и знают, к чему мы готовимся.

– Как расслабляетесь после занятий?
– Здесь не слишком много свободного времени. После утренней тренировки приходим в номера и отдыхаем. Затем вторая сессия. И только вечером есть возможность чем-то позаниматься: кто играет в приставку, кто просто отдыхает. Знаю, что ребята проводят турниры по видеоиграм. Но я, например, в них не участвую – это не мое.

Источник — ФК Шахтер

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