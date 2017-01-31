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Сампдория выкупила Джуричича у Бенфики

Серб стал полноценным игроком генуэзского клуба

  • 31.01.2017 10:18
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Филип Джуричич стал полноценным игроком «Сампдории». Генуэзский клуб выкупил футболиста у «Бенфики».

Сербский хавбек выступал за «Сампу» на правах аренды, в текущем сезоне провел семь матчей.

Также сообщается, что частью сделки стал Педру Перейра, который оптравился продолжать карьеру в Лиссабон.

Источник — Sport.ua

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