Сампдория выкупила Джуричича у Бенфики

Филип Джуричич стал полноценным игроком «Сампдории». Генуэзский клуб выкупил футболиста у «Бенфики».
Сербский хавбек выступал за «Сампу» на правах аренды, в текущем сезоне провел семь матчей.
Также сообщается, что частью сделки стал Педру Перейра, который оптравился продолжать карьеру в Лиссабон.
Источник — Sport.ua
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