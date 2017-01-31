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Севилья подписала аргентинца Монтойю

Андалусийцы выиграли конкуренцию за игрока у «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейт»

  • 31.01.2017 09:52
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«Севилья» усилила состав в конце трансферного окна. Как и сообщалось ранее, в Андалусию переехал Вальтер Монтойя, ранее защищавший цвета «Росарио Сентраль». 23-летний полузащитник подписал с «Севильей» контракт сроком до 2021-го года.

Также на него претендовали «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».

Стоит отметить, что «Севилье» для заявки Монтойи надо будет расстаться с кем-то из трио Мариано, Гансо и Хироси Кийотаке. Аргентинец стал четвёртым футболистом в составе «Севильи» без паспорта ЕС, в то время как лимитом разрешено иметь троих таких представителей. Другой вариант - аренда Монтойи обратно в «Росарио Сентраль» до лета.

В текущем сезоне хавбек провёл 7 матчей, в которых забил 2 гола. Контракт футболиста завершается в 2019-м году.

Источник — Euro-football

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