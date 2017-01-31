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Райан Мэйсон выписан из больницы

Врачи будут наблюдать за полузащитником дома

  • 31.01.2017 09:48
  • 189 просмотров
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Reuters
© Reuters

Полузащитник «Халл Сити» Райан Мэйсон, получивший перелом черепа в игре чемпионата против «Челси», выписан из больницы.

25-летний футболист будет находиться дома под присмотром врачей. Вернется ли он на поле – неизвестно.

У Мэйсона диагностировали перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

Источник — Sport.ua

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