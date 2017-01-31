Райан Мэйсон выписан из больницы

Полузащитник «Халл Сити» Райан Мэйсон, получивший перелом черепа в игре чемпионата против «Челси», выписан из больницы.
25-летний футболист будет находиться дома под присмотром врачей. Вернется ли он на поле – неизвестно.
У Мэйсона диагностировали перелом черепа и кровоизлияние в мозг.
Источник — Sport.ua
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