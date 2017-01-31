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Дмитрий НЕПОГОДОВ: Интересно будет попробовать себя в новом коллективе

Бывший голкипер «Ворсклы» посетил тренировку команды

  • 31.01.2017 09:33
  • 231 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Тренировку «Ворсклы» в Турции посетил бывший голкипер полтавчан Дмитрий Непогодов, который рассказал об адаптации в Тоболе.

- Так получилось, что, когда уезжал из Полтавы, ни с кем не успел попрощаться: ни с тренерами, ни с ребятами из административного корпуса. Очень хотел всех увидеть, соскучился. Точно скажу, что к ворсклянам буду ездить с удовольствием при первой же возможности.

- Расскажи в нескольких словах о своей новой команде, «Тобол»?
- Меня удивительно тепло встретили. Перед нами стоят амбициозные задачи на новый сезон. Думаю, будет интересно попробовать себя в новом коллективе. Сначала было несколько необычно, и с каждым днем ​​привыкаю.

- Интересно, что среди твоих одноклубников есть еще один экс-ворсклянин Денис Главина...
- Он, когда узнал, что я собираюсь поехать сюда, всем передавал привет, тренерам, тем, с кем он пересекался в Полтаве. Денис до сих пор следит за командой, знает обо всех последних новостях в клубе, даже отдельные матчи в интернете просматривает.

- Какие задачи стоят перед «Тоболом» в чемпионате?
- Пока то, что я слышал, тренеры отмечали, что должны попасть в тройку. В марте только начинается сезон. Будем стараться добиться вышеупомянутых целей.

Источник — ФК Ворскла

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