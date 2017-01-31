Олег КУДРИК: «Многому учусь у Пятова, Каниболоцкого и Шевченко»

Молодой голкипер «Шахтера» Олег Кудрик рассказал о работе с первой командой на сборах.
«Всегда приятно отбивать сложные удары. Это заряжает уверенностью в своих силах. Но не стоит придавать таким моментам особое значение – это лишь тренировка и обыкновенная вратарская работа, – рассказывает голкипер «Шахтера» Олег Кудрик. – Ежедневно я получаю огромный опыт, занимаясь вместе с Пятовым, Каниболоцким, Шевченко. Я их очень уважаю и многому у них учусь. Смотрю, как работают они, и стараюсь тоже не отставать. У тренировок Антониу Феррейры есть своя специфика: мы больше сосредоточены на технике приема мяча, прыжковых упражнениях. Он строит процесс очень интересно. Например, проводим мини-турнир, по итогам которого проигравшим (пропустившим больше голов) придумывают наказание. На этой неделе я в команде с Антоном. Это вносит соревновательный элемент в занятия. При этом мы все очень ждем товарищеских матчей, ведь через спарринги готовиться всегда интереснее. А для меня выйти в составе первой команды, пусть даже на один тайм, – большая честь».
Источник — ФК Шахтер
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