Ильичевец продолжает готовиться ко второй части сезона в манеже

«Ильичевец» продолжает готовиться к весенней части сезона дома — в Мариуполе. В субботу утром команда провела заключительную на данном этапе тренировку на стадионе «Ильичевец». Хотя бегать меньше приазовцы не стали. Просто изменился характер работы и на смену кроссам пришли более короткие отрезки, которые логичнее преодолевать в «манеже». Да и при нынешних погодных условиях (в Приазовье сейчас 8-13 градусов ниже нуля) комфортнее бегать все же в «помещении». Таким образом, «Ильичевец» полностью перебазировался в крытый многофункциональный спорткомплекс.
Вчерашняя утренняя тренировка состояла из разминки, прыжковой серии и беговой работы. На этот раз приазовцы пробежали 4 серии по 600 метров в установленное время. Завершилось занятие короткой разминкой с мячами.
Вечерние тренировки «Ильичевца» более насыщенные. После непродолжительной работы в тренажерном зале приазовцы перемещаются на искуственное поле спорткомплекса. На «синтетике» футболисты после традиционных пробежки и разминочных «квадратов» работают над тактикой. Так команда под руководством тренерского штаба во главе с Александром Севидовым выполняет упражнения на точность передач и работает над атакающими и оборонительными действиями. Завершается тренировка обычно разнообразными спаррингами. Например, сегодня мариупольцы, разделившись на четыре команды, провели серию игр 5 на 5 на половину поля (игры чередовались ударами). Ранее же приазовцы играли 10 на 10 на 2/3 поля. Сегодня в рабочем графике «Ильичевца» также значатся две тренировки.
Источник — ФК Ильичевец
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