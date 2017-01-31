Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ильичевец продолжает готовиться ко второй части сезона в манеже

Команда работает с двухразовыми тренировками в день

  • 31.01.2017 09:26
  • 9 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Ильичевец» продолжает готовиться к весенней части сезона дома — в Мариуполе. В субботу утром команда провела заключительную на данном этапе тренировку на стадионе «Ильичевец». Хотя бегать меньше приазовцы не стали. Просто изменился характер работы и на смену кроссам пришли более короткие отрезки, которые логичнее преодолевать в «манеже». Да и при нынешних погодных условиях (в Приазовье сейчас 8-13 градусов ниже нуля) комфортнее бегать все же в «помещении». Таким образом, «Ильичевец» полностью перебазировался в крытый многофункциональный спорткомплекс.

Вчерашняя утренняя тренировка состояла из разминки, прыжковой серии и беговой работы. На этот раз приазовцы пробежали 4 серии по 600 метров в установленное время. Завершилось занятие короткой разминкой с мячами.

Вечерние тренировки «Ильичевца» более насыщенные. После непродолжительной работы в тренажерном зале приазовцы перемещаются на искуственное поле спорткомплекса. На «синтетике» футболисты после традиционных пробежки и разминочных «квадратов» работают над тактикой. Так команда под руководством тренерского штаба во главе с Александром Севидовым выполняет упражнения на точность передач и работает над атакающими и оборонительными действиями. Завершается тренировка обычно разнообразными спаррингами. Например, сегодня мариупольцы, разделившись на четыре команды, провели серию игр 5 на 5 на половину поля (игры чередовались ударами). Ранее же приазовцы играли 10 на 10 на 2/3 поля. Сегодня в рабочем графике «Ильичевца» также значатся две тренировки.

Источник — ФК Ильичевец

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.