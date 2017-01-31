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Брайтон арендовал Акпому из Арсенала

Лидер Чемпионшипа усилился перспективным нападающим

  • 31.01.2017 08:38
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Лидер Чемпионшипа «Брайтон» взял в аренду до конца сезона нападающего «Арсенала» Чубу Акпома.После выздоровления Данни Уэлбека на «Эмирейтс» образовался некоторый избыток нападающих, поэтому главный тренер Арсен Венгер смело отпустил 21-летнего Акпома, сыгравшего лишь один матч за «канониров» в этом сезоне.

Таким образом, Чуба возвращается в Чемпионшип, где он провел прошлый сезон на правах аренды за «Халл», забив семь голов в 41 матче и поспособствовав возвращению «тигров» в Премьер-Лигу.

«Нам удалось опередить другие клубы в борьбе за Чубу. Он молодой талант, набравшийся ценного опыта с «Халлом» в прошлом сезоне Чемпионшипа. Он добавит нам скорости в атакующих позициях и дополнит других нападающих в клубе», — сообщил наставник «Брайтона» Крис Хьютон.

Источник — Fapl.ru

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