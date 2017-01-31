Гелиос провел двусторонку при 11-тиградусном морозе

В ночь с воскресенья на понедельник, 30 января, Харьков буквально сковало сильнейшим морозом, под стать крещенскому.

Повсеместно столбики термометров опустились до отметки в 22-23 градуса мороза. Зато утро, да и весь день, получился солнечным и ясным. Вот только температура воздуха выше 11 градусов ниже нуля не прогрелась. Под аккомпанемент мороза и на полностью заснеженном искусственном поле стадиона «Восток» «солнечные» и провели игру, разделившись на два состава «Гелиоса» - желтые против синих.

Встреча состояла из двух таймов по 30 минут каждый. К тому же, беря во внимание не лучшее состояние «поляны», игроки команды действовали друг против друга не с боевой самоотдачей и выкладкой. Сергей Сизихин и его помощники прибегли к кадровой ротации коллектив во время паузы в игре. А, к примеру, Сергею Рыжих пришлось выйти на поле, чтобы составы противостоящих были равными. Зато не принимал участие в поединке полузащитник Анатолий Масалов. Понятное дело, результат поединка не играл никакой роли. Зато 60 минут игрового времени порадовали сразу пятью забитыми мячи. Дубль оформил Богдан Семенец, по разу отличились Антон Кича, Виталий Субочев и Вадим Абеленцев.

Во вторник, 31-го января игроков «Гелиоса» ждет кросс по пересеченной местности и восстановительная баня. В дальнейшем команда будет тренироваться в смешанном режиме одно- и двухразовых тренировок.