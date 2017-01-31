Алавес арендовал у Милана защитника

«Алавес» укрепил оборонительную линию. Испанский клуб объявил об аренде из «Милана» Родриго Эли.

23-летний защитник несколько лет считался большим талантом, и за него боролись сборные Италии и Бразилии. Эли на юношеском и молодёжном уровне выступал сначала за европейцев, потом за южноамериканцев. Однако при переходе во взрослый футбол у защитника возникли трудности.

На счету Эли всего 4 матча за основной состав «Милана» - в прошлом сезоне он провёл 3 поединка в Серии А и 1 в кубке Италии. В текущем футбольном году бразилец на поле не появлялся. С «Миланом» контракт у Эли завершается в 2019-м году.