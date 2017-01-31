Плющенко стал послом чемпионата мира по футболу 2018

Черноморец, вроде бы, и клуб не самый бедный. Но денег на юриста нет. Нельзя переводить свой долг...

До речі, а з 5-річного "джентельменского соглашения" податки сплачувалися?

А чому всім у гривнях, а цьому іуді в доларах? і коли сам отримував з/п в конверті - все було оке...

Договорились на 1к, получал 280. 5 лет. И вот только сейчас понял, что что-то не так. Сказочный д...