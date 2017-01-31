Плющенко стал послом чемпионата мира по футболу 2018

Знаменитый фигурист Евгений Плющенко стал послом чемпионата мира 2018 года от города Сочи.
- Сегодня Россия отмечает 500 дней до чемпионата мира по футболу FIFA 2018 - крупнейшего футбольного события планеты. Чемпионат пройдет в 11 городах нашей страны и для меня огромная честь стать Послом одного из них - города Сочи. Выражаю искреннюю благодарность мэру города Сочи Анатолию Николаевичу Пахомову за предложение. Город Сочи теперь у всех ассоциируется не только с отдыхом и морем, но и со спортом высоких достижений. Три года назад прошла зимняя Олимпиада, в которой я имел честь выступать и выиграть с ребятами командную золотую медаль, четвертую Олимпийскую медаль в своих достижениях. Теперь Сочи на пороге глобального мирового футбольного события, и я с большой радостью стану частью этой новой спортивной истории, - написал Плющенко в Инстаграме.
Источник — Sport.ua
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