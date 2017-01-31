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Зенит покупает полузащитника ПСВ Прёппера за 16 миллионов евро

Питерский клуб усиляется перед Лигой Европы

  • 31.01.2017 07:48
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«Зенит» близок к приобретению полузащитника голландского ПСВ Дэйви Прёппера.

Как сообщили голландские источники, согласована сумма перехода – 16 миллионов евро. Трансфер должен состояться на следующей неделе. Правда, сделку «Зениту» потребуется увязать с возможностью дозаявки новичков в Лигу Европы. Согласно действующему регламенту, число дозаявленных не может превышать трех, причем только один из них имеет право быть заигранным в европейских кубковых турнирах в текущем сезоне. Срок закрытия дозаявок в еврокубки – полночь с 1 на 2 февраля по среднеевропейскому времени.

Источник — Советский спорт

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