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ЛЕОНЕНКО: «Украина сама до сих пор не знает, поедет ли на ЧМ в Россию»

Экс-футболист дал интервью российскому СМИ

  • 31.01.2017 07:21
  • 1108 просмотров
  • 7 комментария
Метки
Sport.ua. Виктор Леоненко
© Sport.ua. Виктор Леоненко

Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года не получал заявлений о возможном бойкоте турнира, рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Напомним, в октябре прошлого года главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко говорил, что не знает, какое решение примет Футбольная федерация Украины относительно участия сборной страны в мундиале, который пройдет в России.

— Они до сих пор сами не знают, поедут или не поедут, — рассказал бывший украинский футболист Виктор Леоненко. — Для меня это, честно говоря, уже смешно. Что с них взять — видимо, у нас чемпионат мира каждый год, как в биатлоне... Для меня это все дурошлепство — какие-то политики захотели, чтобы кто-то не поехал... Посмотрим, как будет. Что переживать? Я бы вообще на вашем месте не переживал. Если что-то отбирают — тот же бобслей, я думаю, что это не проблема. На любое подобное мероприятие нужны огромные деньги. Самое главное, чтобы футболистов и спортсменов не дисквалифицировали.

По словам эксперта, о шансах сборной Украины на чемпионате мира в России думать пока рано: — Не надо бежать впереди паровоза. На чемпионат мира ещё надо выйти. С другой стороны, мы уже один раз вышли так, что лучше бы не выходили. Потом мне начали говорить: «Да, Витя, ты был прав — лучше бы не выходили». А мне не хочется быть правым. Не хочется, чтобы сборная приезжала, а потом позорилась. Так же, как и россияне.

 

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Комментарии
    v-oskar-v
      v-oskar-v, 31.01.2017 08:09
    +6
    О, пропажа нарісувалась.....Вітя, ти де гуляв?
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    KIEWADIM
      KIEWADIM, 31.01.2017 08:13
    +8
    туда сначала отобраться нужно, а потом трепатьсяся.
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    bsdmk
      bsdmk, 31.01.2017 08:15
    +5
    Гнида проспалась!
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    darvey77
      darvey77, 31.01.2017 08:33
    +5
    ну очень нужно на опохмелку
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    Alperovich
    online
      Alperovich, 31.01.2017 08:51
    -5
    bsdmk, 31.01.2017 08:15
    Гнида проспалась!
    Патриот-актывист возбудился
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    уух
    online
      уух, 31.01.2017 09:01
    +3
    и что оно хотело сказать?
    как обычно: ход мыслей этого, простите, экспэрта и выводы - как результат этого хода и этих "мыслей" - тайна за семью печатями
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 31.01.2017 09:29
    0
    Лизнуть росиянам, может какую косточку бросят.
    Эх, витя
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