ЛЕОНЕНКО: «Украина сама до сих пор не знает, поедет ли на ЧМ в Россию»

Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года не получал заявлений о возможном бойкоте турнира, рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Напомним, в октябре прошлого года главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко говорил, что не знает, какое решение примет Футбольная федерация Украины относительно участия сборной страны в мундиале, который пройдет в России.

— Они до сих пор сами не знают, поедут или не поедут, — рассказал бывший украинский футболист Виктор Леоненко. — Для меня это, честно говоря, уже смешно. Что с них взять — видимо, у нас чемпионат мира каждый год, как в биатлоне... Для меня это все дурошлепство — какие-то политики захотели, чтобы кто-то не поехал... Посмотрим, как будет. Что переживать? Я бы вообще на вашем месте не переживал. Если что-то отбирают — тот же бобслей, я думаю, что это не проблема. На любое подобное мероприятие нужны огромные деньги. Самое главное, чтобы футболистов и спортсменов не дисквалифицировали.

По словам эксперта, о шансах сборной Украины на чемпионате мира в России думать пока рано: — Не надо бежать впереди паровоза. На чемпионат мира ещё надо выйти. С другой стороны, мы уже один раз вышли так, что лучше бы не выходили. Потом мне начали говорить: «Да, Витя, ты был прав — лучше бы не выходили». А мне не хочется быть правым. Не хочется, чтобы сборная приезжала, а потом позорилась. Так же, как и россияне.