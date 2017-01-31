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Черноморец перевел долг Заре на телеканал 2+2

В конфликте одесситов и луганчан всплыла третья сторона

  • 31.01.2017 07:14
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  • 3 комментария
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Sport.ua
© Sport.ua

На прошедшей неделе сообщалось о конфликте Зари и Черноморца из-за невыплат одесситами луганчанам денег, вырученных с продажи билетов на матч Лиги Европы Заря — Манчестер Юнайтед.

По словам генерального директора Зари Сергея Рафаилова, Черноморец должен был перечислить луганчанам порядка 60% прибыли от продажи билетов на матч ЛЕ против МЮ, но не сделал этого. В итоге Заря готова решать дело через суд. В то же время в Черноморце знают о ситуации и подтверждают наличие разногласий, но искать компромисс не спешат, также уповая на решение суда.

Как удалось, в этом деле фигурирует и третья сторона. Неожиданностью стало, что «третьей стороной» является не посредник (например, распространитель билетов или т.п.) или стадион Черноморец, а ТВ-канал 2+2.

Телеканал 2+2 должен Черноморцу определенную сумму за трансляции матчей чемпионата Украины сезона-2016/17, и клуб денег еще не получил. Поэтому в Одессе решили «перевести» этот долг в пользу Зари, которая также входит в ТВ-пул телеканала 2+2. Об этой схеме точно знают в руководстве канала, гарантировавшего выполнение всех финансовых обязательств. Но ранее никто не сообщал об этом непосредственно Заре, которая оказалось в заложниках одесситов и всей ситуации.

Взамен долга за трансляции матчей УПЛ Моряки решили оставить себе средства, полагающиеся Заре за матч с Манчестер Юнайтед, тем самым пополнив свой бюджет реальными деньгами. В свою очередь луганчане не отказываются от намерения судиться с одесситами и намереваются взыскать долг именно с Черноморца. Впрочем, как в данной ситуации поведет себя ТВ-канал 2+2, и как будет развиваться дальнейший сценарий развития событий, пока неизвестно.

К слову, долг Черноморца Заре оказался значительно меньше, чем по предварительным подсчетам (7 миллионов гривен) — порядка 2-3 миллиона гривен.

Напомним, Заря вынуждена была проводить свои матчи группового этапа Лиги Европы в Одессе, сыграв там с Фенербахче (1:1), Фейеноордом (1:1) и Манчестер Юнайтед (0:2). По договоренности Зари и Черноморца, луганчане арендовали стадион Черноморец и оплачивали все коммунальные расходы, но прибыль от билетов на матчи делили пропорциональными частями: 8% от общей суммы получала компания-распространитель билетов, 33% — клуб Черноморец, а 59% — Заря. В аналогичной пропорции клубы оплачивали и штрафные санкции от УЕФА, если таковые имелись.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 31.01.2017 08:04
    0
    вопрос на засыпку: а кому 2+2 принадлежит?
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    Patriot UA
      Patriot UA, 31.01.2017 08:37
    +4
    по принципу я тобі не віддам, бо мені винен Вася, візьми у Васі, одним словом ...ИДИ!
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    Юра Бойко
    online
      Юра Бойко, 31.01.2017 09:25
    0
    Черноморец, вроде бы, и клуб не самый бедный. Но денег на юриста нет. Нельзя переводить свой долг на другого субъекта без разрешения кредитора.
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