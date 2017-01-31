Черноморец перевел долг Заре на телеканал 2+2

На прошедшей неделе сообщалось о конфликте Зари и Черноморца из-за невыплат одесситами луганчанам денег, вырученных с продажи билетов на матч Лиги Европы Заря — Манчестер Юнайтед.



По словам генерального директора Зари Сергея Рафаилова, Черноморец должен был перечислить луганчанам порядка 60% прибыли от продажи билетов на матч ЛЕ против МЮ, но не сделал этого. В итоге Заря готова решать дело через суд. В то же время в Черноморце знают о ситуации и подтверждают наличие разногласий, но искать компромисс не спешат, также уповая на решение суда.



Как удалось, в этом деле фигурирует и третья сторона. Неожиданностью стало, что «третьей стороной» является не посредник (например, распространитель билетов или т.п.) или стадион Черноморец, а ТВ-канал 2+2.



Телеканал 2+2 должен Черноморцу определенную сумму за трансляции матчей чемпионата Украины сезона-2016/17, и клуб денег еще не получил. Поэтому в Одессе решили «перевести» этот долг в пользу Зари, которая также входит в ТВ-пул телеканала 2+2. Об этой схеме точно знают в руководстве канала, гарантировавшего выполнение всех финансовых обязательств. Но ранее никто не сообщал об этом непосредственно Заре, которая оказалось в заложниках одесситов и всей ситуации.



Взамен долга за трансляции матчей УПЛ Моряки решили оставить себе средства, полагающиеся Заре за матч с Манчестер Юнайтед, тем самым пополнив свой бюджет реальными деньгами. В свою очередь луганчане не отказываются от намерения судиться с одесситами и намереваются взыскать долг именно с Черноморца. Впрочем, как в данной ситуации поведет себя ТВ-канал 2+2, и как будет развиваться дальнейший сценарий развития событий, пока неизвестно.



К слову, долг Черноморца Заре оказался значительно меньше, чем по предварительным подсчетам (7 миллионов гривен) — порядка 2-3 миллиона гривен.



Напомним, Заря вынуждена была проводить свои матчи группового этапа Лиги Европы в Одессе, сыграв там с Фенербахче (1:1), Фейеноордом (1:1) и Манчестер Юнайтед (0:2). По договоренности Зари и Черноморца, луганчане арендовали стадион Черноморец и оплачивали все коммунальные расходы, но прибыль от билетов на матчи делили пропорциональными частями: 8% от общей суммы получала компания-распространитель билетов, 33% — клуб Черноморец, а 59% — Заря. В аналогичной пропорции клубы оплачивали и штрафные санкции от УЕФА, если таковые имелись.