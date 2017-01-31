«Ярмоленко каждый месяц недоплачивает 2 миллиона гривен налогов»

Бывший главный редактор официального сайта «Динамо» Олег Задерновский рассказал о солидной задолженности перед сотрудниками клуба, а также затронул тему неуплаты налогов.
«Суркис спрыгивает? Долг журналистам по зарплате официального сайта составляет 280 тысяч гривен, а лично мне – 24,7 тысячи долларов США.
Это долг Суркиса за пять лет невыплат мне по джентельменскому соглашению. Мне в присутствии Несенюка пожали руку и определили зарплату в тысячу долларов США, а по факту платили 265 – 280.
Налоги? Спросите об этом Ярмоленко, который каждый месяц недоплачивает налогов где-то на 2 миллиона гривен стране, которую мы так обожаем», – написал Задерновский на своей странице в Facebook.
Источник — Facebook.com
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