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«Ярмоленко каждый месяц недоплачивает 2 миллиона гривен налогов»

Экс-главред сайта «Динамо» – о задолженности перед сотрудникам клуба и неуплате налогов

  • 31.01.2017 00:22
  • 1029 просмотров
  • 3 комментария
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facebook.com. Олег Задерновский
© facebook.com. Олег Задерновский

Бывший главный редактор официального сайта «Динамо» Олег Задерновский рассказал о солидной задолженности перед сотрудниками клуба, а также затронул тему неуплаты налогов.

«Суркис спрыгивает? Долг журналистам по зарплате официального сайта составляет 280 тысяч гривен, а лично мне – 24,7 тысячи долларов США.

Это долг Суркиса за пять лет невыплат мне по джентельменскому соглашению. Мне в присутствии Несенюка пожали руку и определили зарплату в тысячу долларов США, а по факту платили 265 – 280.

Налоги? Спросите об этом Ярмоленко, который каждый месяц недоплачивает налогов где-то на 2 миллиона гривен стране, которую мы так обожаем», – написал Задерновский на своей странице в Facebook.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    yomayo17
      yomayo17, 31.01.2017 00:56
    +1
    Ой, щойно взнав? А вчора і місяць тому назад хватало? Шо ви кажете?! Хто тіски для яєчок знайшов?
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    Юлия Лаута
      Юлия Лаута, 31.01.2017 01:12
    0
    Бык ярмола(
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    Arius
      Arius, 31.01.2017 01:41
    0
    Главное что раз в годик подарит вместе с сурками пару футболок и мячиков сиротам! Ай молодец
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