Валенсия в меньшинстве уступила Лас-Пальмасу

Чемпионат Испании. 20-й тур
«Лас-Пальмас» – «Валенсия» – 3:1
Голы : 0:1 – 21 Санти Мина, 1:1 – 42 Виера, 2:1 – 57 Лемос, 3:1 – 61 Боатенг.
«Лас -Пальмас» – В арас, Лемос, Кастельяно, Маседо, Бигас, Боатенг, Момо (Халилович, 73), Монторо, Гомес (Домингес, 65), Виера (Ливая, 77), Меса.
«Валенсия» – Диего Алвес, Гарай, Гайя, Жоау Канселу, Мангаля, Парехо, Перес (Суарес, 46), Солер (Монтойя, 87), Нани (Дзадза, 67), Мунир, Санти Мина.
Предупреждения: Нани (27), Перес (44), Мунир (48), Парехо (64), Меса (82).
Удаление: Мунир (51).
Источник — Sport.ua
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