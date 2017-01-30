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Шахтер в Португалии: тактика – на первом месте

«Горняки» продолжают подготовку ко второй части сезона

  • 30.01.2017 22:55
  • 223 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

На юге Португалии не прерывается подготовительный процесс «горняков». Футболисты полностью адаптировались к новому месту сборов и сосредоточены исключительно на работе.

В последнее время команда все больше внимания уделяет тактическим и игровым занятиям. Вот и сегодня этому были посвящены обе сессии. На вечерней тренировке сделали акцент на ведении атакующих действий и провели двусторонку в одни ворота. Положительных эмоций добавил эпизод, когда после очередного столкновения бразилец Марлос, обращаясь к соотечественнику, внезапно заговорил на чистейшем хорватском языке.

Футболисты группы атаки отдельно оттачивали дальние удары, а затем тренировали завершение комбинаций из пределов штрафной. В этом упражнении отличился молодой вратарь «оранжево-черных» Олег Кудрик, совершивший несколько эффектных сейвов.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    guelder
      guelder, 31.01.2017 00:00
    0
    а кто на первом фото, подскажите?
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