Шахтер в Португалии: тактика – на первом месте

На юге Португалии не прерывается подготовительный процесс «горняков». Футболисты полностью адаптировались к новому месту сборов и сосредоточены исключительно на работе.



В последнее время команда все больше внимания уделяет тактическим и игровым занятиям. Вот и сегодня этому были посвящены обе сессии. На вечерней тренировке сделали акцент на ведении атакующих действий и провели двусторонку в одни ворота. Положительных эмоций добавил эпизод, когда после очередного столкновения бразилец Марлос, обращаясь к соотечественнику, внезапно заговорил на чистейшем хорватском языке.



Футболисты группы атаки отдельно оттачивали дальние удары, а затем тренировали завершение комбинаций из пределов штрафной. В этом упражнении отличился молодой вратарь «оранжево-черных» Олег Кудрик, совершивший несколько эффектных сейвов.