Арсенал встретится с Саттоном, Блэкберн примет Манчестер Юнайтед

В понедельник, 30 января, состоялась жеребевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии.
Действующий обладатель титула, «Манчестер Юнайтед», встретится с «Блэкберном», а полупрофессиональный клуб пятого дивизиона «Саттон Юнайтед» примет у себя лондонский «Арсенал».
«Саттон Юнайтед» - «Арсенал»
«Бернли» - «Линкольн Сити»
«Вулверхэмптон» - «Челси»
«Блэкберн Роверс» - «Манчестер Юнайтед»
«Фулхэм» - «Тоттенхэм Хотспур»
«Мидлсбро» - «Оксфорд Юнайтед»
«Хаддерсфилд Таун» - «Манчестер Сити»
«Миллуолл» - «Дерби Каунти»/ «Лестер Сити» (переигровка 8 февраля, среда).
Матчи 5-го раунда Кубка Англии будут сыграны в период с 17 по 20 февраля на полях команд, указанных первыми.
Источник — Sport.ua
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