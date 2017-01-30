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Арсенал встретится с Саттоном, Блэкберн примет Манчестер Юнайтед

Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

  • 30.01.2017 22:18
  • 266 просмотров
  • 3 комментария
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readfootball.com
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В понедельник, 30 января, состоялась жеребевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии.

Действующий обладатель титула, «Манчестер Юнайтед», встретится с «Блэкберном», а полупрофессиональный клуб пятого дивизиона «Саттон Юнайтед» примет у себя лондонский «Арсенал».

«Саттон Юнайтед» - «Арсенал»

«Бернли» - «Линкольн Сити»

«Вулверхэмптон» - «Челси»

«Блэкберн Роверс» - «Манчестер Юнайтед»

«Фулхэм» - «Тоттенхэм Хотспур»

«Мидлсбро» - «Оксфорд Юнайтед»

«Хаддерсфилд Таун» - «Манчестер Сити»

«Миллуолл» - «Дерби Каунти»/ «Лестер Сити» (переигровка 8 февраля, среда).

Матчи 5-го раунда Кубка Англии будут сыграны в период с 17 по 20 февраля на полях команд, указанных первыми.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ігор Мікула
      Ігор Мікула, 30.01.2017 22:29
    +1
    і жодної рівної пари
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    and878787
    online
      and878787, 30.01.2017 22:40
    +1
    І дві команди з 5 дивізіону
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 30.01.2017 22:51
    0
    Якось підозріло команди Премєр Ліги віджеребились ЗбігОбставин, містика чи може зараза 21 століття.
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