Ювентус подписал контракт с Риккардо Орсолини

Итальянский «Ювентус» объявил о подписании контракта с молодым вингером Риккардо Орсолини.
Туринский клуб заплатит за игрока «Асколи» шесть миллионов евро в течение двух лет. Также существует система бонусов, которая может увеличить стоимость трансфера на 4 миллиона.
Трудовое соглашение Орсолини и «Ювентуса» рассчитано до лета 2021 года. Остаток нынешнего сезона 20-летний футболист проведет в аренде в «Асколи».
Источник — ФК Ювентус
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