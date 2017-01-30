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Ювентус подписал контракт с Риккардо Орсолини

20-летний футболист проведет остаток сезона в «Асколи» на правах аренды

  • 30.01.2017 21:50
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juventus.com
© juventus.com

Итальянский «Ювентус» объявил о подписании контракта с молодым вингером Риккардо Орсолини.

Туринский клуб заплатит за игрока «Асколи» шесть миллионов евро в течение двух лет. Также существует система бонусов, которая может увеличить стоимость трансфера на 4 миллиона.

Трудовое соглашение Орсолини и «Ювентуса» рассчитано до лета 2021 года. Остаток нынешнего сезона 20-летний футболист проведет в аренде в «Асколи».

Источник — ФК Ювентус

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