Иван БРИКНЕР: «Хочется сменить холодный Киев на теплую Анталию»

Первый новичок «Олимпика» во время зимнего межсезонья Иван Брикнер рассказал о своем переходе в донецкий клуб и подготовке к весенней части чемпионата.



- Как появился вариант с переходом в «Олимпик»?

- Агент позвонил и сказал, что есть возможность приехать на просмотр в команду Романа Санжара. Я сразу согласился, ведь такой шанс выпадает не часто. Приехал, начал тренироваться, и в итоге, наверно, смог показать себя.



- Расскажи о своих функциях на поле, на какой позиции чувствуешь себя лучше всего?

- Я играю на позиции опорного полузащитника. Разрушаю атаки соперника, отбираю мячи, начинаю атаки своей команды. Думаю, здесь я больше всего полезен команде.



- «Олимпик» первый этап подготовки провел в Киеве. Как можешь оценить его?

- В целом, хорошо поработали. Главное, что обошлось практически без травм. Плохо, конечно, что не удалось удачно выступить на Мемориале Макарова. Не хватило нам где-то физических кондиций, все-таки это только начало подготовки. Было много ошибок в матчах, не хватало концентрации внимания.



- Следующий этап подготовки пройдет в Турции. Команда ждет с нетерпением вылета на побережье Средиземного моря?

- Для меня это вообще первые сборы за границей. Конечно, очень хочется сменить холодный Киев на теплую Анталию. Тут мороз, снег – не самые лучшие условия для тренировок.