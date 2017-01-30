Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Иван БРИКНЕР: «Хочется сменить холодный Киев на теплую Анталию»

Новичок «Олимпика» — о переходе в донецкий клуб

  • 30.01.2017 21:14
  • 581 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Иван Брикнер
© Иван Брикнер

Первый новичок «Олимпика» во время зимнего межсезонья Иван Брикнер рассказал о своем переходе в донецкий клуб и подготовке к весенней части чемпионата.

- Как появился вариант с переходом в «Олимпик»?
- Агент позвонил и сказал, что есть возможность приехать на просмотр в команду Романа Санжара. Я сразу согласился, ведь такой шанс выпадает не часто. Приехал, начал тренироваться, и в итоге, наверно, смог показать себя.

- Расскажи о своих функциях на поле, на какой позиции чувствуешь себя лучше всего?
- Я играю на позиции опорного полузащитника. Разрушаю атаки соперника, отбираю мячи, начинаю атаки своей команды. Думаю, здесь я больше всего полезен команде.

- «Олимпик» первый этап подготовки провел в Киеве. Как можешь оценить его?
- В целом, хорошо поработали. Главное, что обошлось практически без травм. Плохо, конечно, что не удалось удачно выступить на Мемориале Макарова. Не хватило нам где-то физических кондиций, все-таки это только начало подготовки. Было много ошибок в матчах, не хватало концентрации внимания.

- Следующий этап подготовки пройдет в Турции. Команда ждет с нетерпением вылета на побережье Средиземного моря?
- Для меня это вообще первые сборы за границей. Конечно, очень хочется сменить холодный Киев на теплую Анталию. Тут мороз, снег – не самые лучшие условия для тренировок.

Источник — ФК Олимпик

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.