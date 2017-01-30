Олимпик уверенно обыграл молодежную команду

Итог первому этапу подготовки «Олимпика», который полностью прошел в Киеве, подвел контрольный матч с молодежной командой «олимпийцев». В Счастливом дончане провели интересную игру, которая позволила футболистам получить игровую практику, а тренерам – пищу для размышлений.

Роман Санжар продолжает просматривать потенциальных новичков и наигрывать новые связи. Так, в игре с «молодежкой» весь матч отыграли Батищев и Ермаченко, а на острие атак действовал Сергийчук. Все увереннее чувствует себя на поле, подписавший на днях контракт с «Олимпиком», Брикнер. Ваня мог забить свой первый гол в футболке донецкого клуба, но в одном из эпизодов угодил в перекладину.

А вот Сергийчук в похожей ситуации был точен. Михаил откликнулся на подачу с правого фланга в исполнении Ермаченко и головой направил мяч над Дани Лтайфом – круглый ударившись о перекладину, залетел за линию ворот.

В первой половине «Олимпик» действовал увереннее молодежной команды, разбавленной несколькими игроками «основы». Более опытные ребята не позволяли «молодежке» создавать остроту у ворот Махарадзе и полностью контролировали ход игры. А вот во втором тайме ситуация изменилась, моменты стали возникать как в одной, так и в другой штрафной площадке. «Олимпик» U-21 создал несколько отличный возможностей, чтобы сравнять счет, но здорово на линии сыграл Котляров.

Подопечные Санжара тоже создавали остроту, могли забивать Шестаков, Брикнер, Ермаченко, Гришко и Хомутов, но с реализацией не складывалось. Лишь в последней трети матча голы пришли. Снова сыграла связка Ермаченко – Сергийчук. Александр прорвался по флангу и прострелил в штрафную, а Михаил замкнул передачу – 2:0. А спустя некоторое время футболисты поменялись ролями, теперь уже Сергийчук вывел на удар Ермаченко, который точно пробил в угол, установив окончательный счет в этой встрече – 3:0 в пользу первой команды «Олимпика».

Отметим, что завтра у дончан выходной, а в среду, 1 февраля, «олимпийцы» отправятся в Турцию, где пройдет второй этап подготовки к весенней части сезона.

ФК «Олимпик» (Донецк) – ФК «Олимпик» U-21 (Донецк) – 3:0 (1:0)

Голы: Сергийчук (13), (75), Ермаченко (80).

«Олимпик»: Махарадзе (Котляров, 46), Немчанинов (Козлов, 46), Эмерсон (Захарченко, 46), Гришко, Парцвания (Олейник, 46), Батищев, Брикнер, Поступаленко (Хомутов, 46), Шестаков, Ермаченко, Сергийчук

Главный тренер: Роман Санжар



«Олимпик» U-21 (1-й тайм): Лтайф, Олейник, Захарченко, Счастливцев, Козлов, Цымбалюк, С. Шарай, Пуды, Хомутов, В. Шарай, Беленький

На замену выходили: Надирадзе, Глиняный, Янков, Геловани, Оганесян, Масикевич, Кураченко, Гасанов, Мороз

Главный тренер: Игорь Климовский