360 тысяч украинцев регулярно играют в футбол

Заступний голови комітету масового футболу ФФУ Євген Столітенко оприлюднив статистичні показники розвитку найпопулярнішого в країні виду спорту.

«Загалом 360 тисяч українців регулярно грають у футбол. Це за методом підрахунку, рекомендованим УЕФА. У ньому ми не враховуємо дітей, які брали участь у шкільній лізі, зіграли один чи два матчі і вибули. 360 тисяч українців проводять по понад десять матчів на рік. Із них близько 140 тисяч - це футболісти, віком від восьми до 18 років. Вони регулярно беруть участь в змаганнях. Є ще інший підрахунок від управлінь спорту. Згідно з їхніми даними, в українських футбольних гуртках займається близько 280 тисяч осіб, віком від восьми до 17 років.

Найактивніше діти змагаються у віці від одинадцяти років. Ось тоді тренери роблять серйозний відбір, адже у 13 років дозволено брати участь у чемпіонаті України серед дітей. Нині в різних областях виступає 75 тисяч дітей, віком від 13 до 16 років. Із них близько восьми тисяч - це так звані «вершки», які виступають в чемпіонаті України, а не в першості області чи району. Таких нині 332 команди. Та це не значить, що інші приречені на невдачу. Ні, шанси має кожен. Загалом, у минулому році статус професіонала мали 2209 футболістів», - сказав Євген Столітенко.