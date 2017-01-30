Адеринсола Хабиб Эсеола — игрок Звезды

Украинский форвард нигерийского происхождения Адеринсола Хабиб Эсеола подписал контракт с кропивницкой «Звездой».

Адеринсола является воспитанником житомирского «Полесья» и выпускником спортивной школы киевского «Арсенала». На профессиональном уровне выступал за киевские «ЦСКА» и «Арсенал», черниговскую «Десну», а также «Александрию». В 2010-2013 годах выступал в итальянской Серии D в составе команд «Виртус», «ХинтерРеджио-Кальчо», «Вибонезе-Кальчо» и «Изола-ди-Капо-Риццуто». Первую половину нынешнего сезона провел в ФК «Арсенал-Киев». Также, провел четыре поединка в составе сборной Украины U-17.

«Соглашение с кропивницким клубом рассчитано на полтора года. За мой переход «Арсеналу» также была заплачена компенсация, но какая именно — следует узнавать у «Звезды», — сказал Эсеола в интервью Footboom.

«Кропивничане обратились в «Арсенал», потому что у меня был контракт со столичным клубом, действующий еще в течение двух лет. Предложили перебраться в «Звезду», сказали, что хотят видеть меня в своей команде. У меня на тот момент был ряд других предложений – в Азии из Казахстана и Катара, а также от других команд Премьер-лиги, в частности из «Стали», - добавил форвард.