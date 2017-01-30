Металлист 1925 минимально уступил Полтаве

ФК «Полтава» – «Металлист 1925» – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Скотаренко (25), 1:1 – Пучковский (54), 2:1 – Янаков (89)
ФК «Полтава»: Бонь (Крынский 46), Парамонов (к), Голиков, Приходько, Иванов (Дмитренко 46), Сокуренко (Лучик 46), Пуканыч, Зеленевич (Страхов 84), Трояновский (Янаков 46), Соломка (Пучковский 46), Гришин (Мишин 74)
Главный тренер - Юрий Ярошенко
«Металлист 1925»: Дьяков (Федак 46), Процевский, Сидоренко (Лебединский 46), Литвяк, Емельянов, Пивоваров (Чунис 74), Безродний (Маслов 74), Кателин (Ермоленко 74), Синица, Давыдов (к), Скотаренко (Середа 46)
Главный тренер - Александр Призетко
Предупреждения: Приходько 27, Голиков 66 - Давыдов 29, Скотаренко 30
Источник — ФК Металлист 1925
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