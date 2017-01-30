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Металлист 1925 минимально уступил Полтаве

«Горожане» вырвали победу на последних минутах товарищеского матча

  • 30.01.2017 19:52
  • 643 просмотров
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metalist1925.com
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ФК «Полтава» «Металлист 1925» – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Скотаренко (25), 1:1 – Пучковский (54), 2:1 – Янаков (89)

ФК «Полтава»: Бонь (Крынский 46), Парамонов (к), Голиков, Приходько, Иванов (Дмитренко 46), Сокуренко (Лучик 46), Пуканыч, Зеленевич (Страхов 84), Трояновский (Янаков 46), Соломка (Пучковский 46), Гришин (Мишин 74)
Главный тренер - Юрий Ярошенко

«Металлист 1925»: Дьяков (Федак 46), Процевский, Сидоренко (Лебединский 46), Литвяк, Емельянов, Пивоваров (Чунис 74), Безродний (Маслов 74), Кателин (Ермоленко 74), Синица, Давыдов (к), Скотаренко (Середа 46)
Главный тренер - Александр Призетко

Предупреждения: Приходько 27, Голиков 66 - Давыдов 29, Скотаренко 30

Источник — ФК Металлист 1925

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