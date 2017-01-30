Металлист 1925 минимально уступил Полтаве

Ну я не знаю каким нужно быть "эстетом" бокса, чтобы смаковать поединки в исполнении на...

быстрее Ярмолу Динамо продаст чем Реал этого

Лучкевич! И сегодняшний его переход в Стандард это только подтвердил.

Я не розумію сенсу цього голосування! По-перше, Коваленко і так уже визнаний кращим молодим гравц...

Голосовал за Лунина. С учетом что ему 17 лет - поражает его хладнокровие в воротах. У этого парня...