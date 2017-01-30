Сталь сыграла вничью с болгарским Ботевом

Вторым соперником каменчан на сборах в Турции стал старейший болгарский клуб «Ботев» из города Пловдив, который в свое время дважды выигрывал чемпионат и Кубок страны, а в последнее время является крепким середняком национального первенства.

Матч прошел в очень напряженной и даже можно сказать нервной борьбе. Врачам обеих команд не раз приходилось выходить на поле, и некоторые футболисты не сумели доиграть встречу из-за полученных травм. Этому и способствовали действия судейской бригады, которая не раз принимала достаточно спорные решения. Забегая вперед, сразу отметим, что уже в компенсированное арбитром время на поле вспыхнула заварушка, в результате чего болгарская команда отказалась продолжать поединок и, не дождавшись финального свистка (хотя в принципе на тот момент уже шла 95-я минута игры), футболисты «Ботева» покинули поле.

Тем не менее, матч оказался очень полезным для тренерского штаба сталеваров. В этом поединке многие игроки украинской команды действовали не на своих привычных позициях, иногда даже меняясь местами по ходу матча. Это дало возможность новому руководству команды лучше узнать потенциал своих подопечных.

Игра прошла на довольно высоких скоростях, а сама борьба была весьма жесткой. Первые минут 15 мяч больше держался у каменчан, но счет открыли болгары. Вутову удался красивейший гол ударом метров с 15-ти «ножницами». Вскоре уже Чворовичу пришлось доставать мяч из сетки, однако гол головой Ищенко, замкнувшего навес Васина, не был засчитан по причине офсайда. В дальнейшем до самого перерыва украинская команда имела довольно большое территориальное преимущество, однако особой опасности у ворот соперника создать не смогла.

В перерыве тренерский штаб поменял сразу восемь исполнителей (на поле остались только Шабанов, Карасюк и Васин) и очень скоро каменчане восстановили равновесие – Дебелко головой замкнул подачу с угла поля -1:1. Тут же арбитр матча усмотрел в штрафной «Стали» нарушение правил на Коссоко, хотя со стороны падение французского легионера показалось довольно картинным. Но справедливость восторжествовала - Панькив в броске отразил удар с точки от Неделева в нижнем углу.

На 58-й минуте впервые после долгого перерыва на поле в составе «Стали» вышел Деул, который очень долго залечивал свою травму. Отметим, что именно Бой мог принести победу каменчанам уже в компенсированное арбитром время, но не сумел в фирменном для себя стиле перебросить стенку во время исполнения опасного штрафного.

В целом в заключительные полчаса игры «Сталь» была ближе к успеху, нежели их соперники, и опять же даже однажды сумели забить, но теперь уже арбитр углядел нападение на вратаря со стороны Климчука, которого… пришлось после этого эпизода заменить из-за полученной травмы. В итоге матч завершился явно «нетоварищеской» ничьей, которая наверняка даст немало пищи для размышлений новому тренерскому штабу каменчан.

«Сталь» – «Ботев» Болгария – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вутов (15), 1:1 – Дебелко (48).



«Сталь»: Бандура (Панькив,46), Ищенко (Кравченко,46), Шабанов, Пашаев (Воронин,46), Павлюк (Леандро,46), Карасюк, Довгий (Э.Малакян,46), Васин (Деул,58), Задерака (Г.Малакян, 46), Комвалиус (Климчук,46, Месхи,79), Карикари (Дебелко,46).