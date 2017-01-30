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Бывший футболист кропивницкой Звезды Айтор перешел в Эстремадуру

Новый клуб испанского защитника идет на предпоследнем месте сегунды Б

  • 30.01.2017 19:31
  • 363 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Звезда. Айтор Фернандес
© ФК Звезда. Айтор Фернандес

Бывший защитник «Звезды» Айтор Фернандес подписал контракт с испанским клубом «Эстремадура», который выступает в сегунде Б4.

Напомним, Айтор перешел в клуб из Кропивницкого в сентябре 2016 года из «Алавеса», а в начале этого года покинул украинский клуб.

В составе «Звезды» 30-летний испанский защитник сыграл 8 матчей в УПЛ.

«Эстремадура» занимает 19 место в турнирной таблице испанской сегунды Б (группа 4).

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Комментарии
    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 30.01.2017 19:44
    0
    достойный игрок-в клуб из 3 дивизиона который по ходу вылетит вообще в любители..... только в Кропивницком такая блестящая селекция.... М
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    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 30.01.2017 19:45
    0
    можно вообще во дворах игроков подбирать..... раз испанцы
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