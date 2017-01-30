Бывший футболист кропивницкой Звезды Айтор перешел в Эстремадуру

Бывший защитник «Звезды» Айтор Фернандес подписал контракт с испанским клубом «Эстремадура», который выступает в сегунде Б4.
Напомним, Айтор перешел в клуб из Кропивницкого в сентябре 2016 года из «Алавеса», а в начале этого года покинул украинский клуб.
В составе «Звезды» 30-летний испанский защитник сыграл 8 матчей в УПЛ.
«Эстремадура» занимает 19 место в турнирной таблице испанской сегунды Б (группа 4).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.