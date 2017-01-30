Реал предложил услуги Карима Бензема Арсеналу и Челси

Глава «сливочных» предложил услуги игрока лондонскому «Арсеналу» и «Челси». Также интерес к 29-летнему футболисту проявляет «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что Перес также намерен продать в 2018 году лидера «Реала» Криштиану Роналду, которому 5 февраля исполнится 32 года.
В нынешнем сезоне Карим Бензема провел во всех турнирах 27 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает форварда в 60 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2019 года.
Источник — Советский спорт
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