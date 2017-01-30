Реал предложил услуги Карима Бензема Арсеналу и Челси

А Цыганков признан лучшим юниором 2016 года, вот и глянем за кого болелы проголосуют... Хотя я е...

НУ не один він матч добре зіграв. Два матчі він тупо провалив, всі інші більш менш на рівні, а п...

смотрю голосование и в шоке...кто такой Цыганков...назовите его хоть 1 запоминающийся матч.за что...

Мы руководствуемся разными логиками. Тут никому ничего не объяснишь! а кому тут его давать не ава...

Слідкував за Зінченком коли він грав в Уфі, там він класно грав.А в ПСВ я пригадую лише один матч...