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Реал предложил услуги Карима Бензема Арсеналу и Челси

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принял решение избавиться от французского форварда

  • 30.01.2017 19:02
  • 749 просмотров
  • 2 комментария
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Zastavki.com. Карим Бензема
© Zastavki.com. Карим Бензема
Глава «сливочных» предложил услуги игрока лондонскому «Арсеналу» и «Челси». Также интерес к 29-летнему футболисту проявляет «ПСЖ».
 
Ранее сообщалось, что Перес также намерен продать в 2018 году лидера «Реала» Криштиану Роналду, которому 5 февраля исполнится 32 года.
 
В нынешнем сезоне Карим Бензема провел во всех турнирах 27 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает форварда в 60 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2019 года.

Источник — Советский спорт

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Комментарии
    ILI4A
      ILI4A, 30.01.2017 19:12
    +1
    не стоит он 60
    Ссылка
    komp-iigor
      komp-iigor, 30.01.2017 19:15
    -1
    В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Стоит около 12 миллионов евро.
    Ссылка
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