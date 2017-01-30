Иванович переходит из Челси в Зенит

Сербский защитник лондонского «Челси» Бранислав Иванович в течение суток присоединится к российскому «Зениту», который сейчас проводит учебно-тренировочный сбор в Испании.
32-летний Иванович в нынешнем сезоне провел за «Челси» 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. В Санкт-Петербург защитник переходит на правах свободного агента. Контракт с «Зенитом» серб подпишет по системе «2,5+1».
Сегодня наставник «Челси» Антонио Конте подтвердил, что Иванович может уехать из Лондона: «Ему 32 года и он может играть на самом высоком уровне, но важно уважать решение игрока. Если вы не играете много, вы можете принять решение уйти в другую команду, однако лично я сожалею, что Иванович уходит».
Источник — Sky Sports
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