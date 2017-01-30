Пока в верхней части турнирной таблицы чемпионата Германии идут сражения за призовые места, а вчерашние фавориты продолжают сыпаться, украинские футболисты по-прежнему не могут найти себя в чужой стране и на чужой территории. Евгений Коноплянка основательно засел на лавку запасных, получив на этот раз в матче против «Айнтрахта» всего 11 минут игрового времени. А вот Артем Федецкий попытался спасти от крупного поражения свой «Дармштадт», но в игре против «Кельна» у него ничего не получилось - 1:6 и «лилии» продолжают прозябать на самом дне турнирной таблицы. Не получил игрового времени и Владлен Юрченко, тренер которого, Роджер Шмидт, скорее всего, в самом ближайшем будущем покинет свой пост. Но обо всем по порядку...

«Вердер» хоть и начал вторую часть сезона с домашнего поражения от дортмундской «Боруссии», но оставил по себе неплохое впечатление. Команда Александера Нури хорошо поработала в зимнее межсезонье и набрала неплохие физические кондиции, которые пыталась продемонстрировать против действующего чемпиона Германии. «Музыканты» с первых минут завладели небольшим игровым преимуществом и даже провели две неплохие атаки, однако удары издали оказались легкой добычей для Мануэля Нойера. Едва ли не первая острая атака гостей нашла свое продолжение на левом фланге, откуда Франк Рибери отдал выверенную передачу в зону штрафной площадки на Арьена Роббена и голландец не оставил никаких шансов Рафаэлю Видвальду.

Такое развитие событий несколько ошарашило Бремен, который на некоторые время присел ближе к своей штрафной, пытаясь словить соперника на контратаке. Однако «музыканты» уже перед самым свистком на перерыв допустили непозволительную ошибку, сбив соперника у собственной штрафной. К мячу подошел Давид Алаба и положил мяч точно в ближнюю «девятку» ворот соперника. Во второй половине игры хозяевам удалось сократить отставание в счете, разыграв красивую комбинацию от центра поля, но на большее команды Нури не хватило - еще одно поражение, которое откатило «Вердер» ближе к зоне вылетов. Теперь от 16-го места «музыкантов» отделяет всего один балл.

«Вердер» - «Бавария» - 1:2

Голы: Крузе, 53 – Роббен, 30, Алаба, 45+1.

«Вердер»: Видвальд — Бауэр (Бартельс, 71), Велькович, Мойсандер, Сантьяго Гарсия (Каинц, 81) — Крузе, Юнузович, Дилэйни, Гнабри — Писсарро (Эггештайн, 19).

«Бавария»: Нойер — Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба — Киммих, Алонсо — Роббен (Коман, 66), Мюллер (Санчес, 62), Рибери (Коста, 79) — Левандовски.

Предупреждения: Бауэр, Сантьяго Гарсия, Юнузович, Эггештайн – Коман.





То, чего ждали все ведущие клубы Старого Света наконец-то произошло! Единственная команда из топ-чемпионата, которая еще не проигрывала, оступилась в игре против клуба, который установил множество рекордов среди команд, которые впервые в истории выходили в элитный дивизион. Символично, что именно в матче двух главных сенсаций этого сезона оборвалась беспроигрышная серия «Хоффенхайма», которая составила 17 игр кряду - этот клубный рекорд устоит еще долго! Но даже не это событие стало ключевым в матче, а, скорее, феноменальная форма нынешнего Тимо Вернера, который фактически сам расправился с насыщенной обороной гостей и заслужил почетное звание Лучшего игрока матча!

А ведь начиналось все для «Хоффенхайма» как не можно лучше! В дебюте игры команда Юлиана Нагельсманна провела шикарную атаку и Амири оставалось лишь пробить по пустым воротам с центра штрафной. После этого «Хоффенхайм» был обязан забивать второй гол, но после розыгрыша углового Гулаши потянул удар головой форварда соперника. После этого «Ред Булл» немного проснулся и провел ряд хороших атак, одна из которых увенчалась успехом. Поульсен до конца поборолся вблизи штрафной соперника за мяч, отвоевал снаряд и подарил его Кейта и Вернеру, которые разыграли нехитрую комбинацию и последний опередил в побеге за мячом Бауманна, забив свой 11-й гол в чемпионате.

Во второй половине игры все карты гостям смазало далеко не самое нужное удаление Сандро Вагнера, который жестко приземлился на ногу соперника, увидев перед собой красный свет. Игра «Лейпцига» расцвела и приобрела привычные краски. Снова успешная игра Вернера привела к тому, что Сабитцеру удалось вывести свою команду вперед и стать автором того самого гола, который нанес первое поражение «Хоффенхайму» с мая 2016-года. Всего три месяца не хватило «сине-белым», чтобы довести свою серию до одного года.

«Лейпциг» - «Хоффенхайм» - 2:1

Голы: Вернер, 38, Сабитцер, 77 — Амири, 18.

«Лейпциг»: Гулаши — Бернардо, Орбан, Комппер, Халстенберг — Сабитцер, Ильзанкер, Демме, Кейта (Кайзер, 90+1) — Поульсен (Зельке, 72), Вернер (Хедира, 90+3).

«Хоффенхайм»: Бауманн — Зюле, Фогт (Шер, 46), Хюбнер — Руди — Цубер, Демирбай, Амири (Салаи, 75), Кадержабек — Вагнер, Крамарич (Ут, 63).

Предупреждения: Поульсен, Коммпер — Амари, Салаи, Хюбнер.

Удаление: Сандро Вагнер, 60.





Матч «Байера» и «Боруссии» - это прекрасный образец того, как в футболе за несколько минут можно превратиться из героя в главного неудачника. Речь идет о защитнике «аптекарей» Джонатане Та. Именно ему во время равной игры против Гладбаха удалось открыть счет в матче, протаранив головой всю оборону соперника. Еще через три минуты Чичарито воплотил в гол еще один стандарт у ворот гостей, также головой поразив ворота Зоммера. Однако во второй половине игры именно неудачная игра Та привела к тому, что вместо победы «Байер» не смог довольствоваться даже ничейным результатом.

Команда Роджера Шмидта, которого мы нещадно критикуем еще с прошлого сезона, выходила на второй тайм явно уже с мыслями о победе. И это ведь против команды, которая еще на старте сезона считалась одним из главных фаворитов в борьбе за призовые места и главным конкурентом «Байера» в чемпионате! Такой расхлябанностью соперника воспользовался футболист «Боруссии» со самой светлой головой - Ларс Штиндль, который оттер корпусом мощного Та и с линии штрафной положил мяч в сетку ворот хозяев. Тут же тот же Штиндль воплотил в гол выверенную передачу с фланга от Раффаэля, забив головой. А в середине второй половины игры уже сам Раффаэль издевался над Та, показав тому, как необходимо выгрызать мяч у соперника!

«Байер» - «Боруссия» М - 2:3

Голы: Та, 31, Чичарито, 34 — Штиндль, 52, 58, Раффаэль, 71.

«Байер»: Лено — Хенрикс (Едвай, 65), Топрак, Та, Венделл — Беллараби (Кисслинг, 77), Арангис (Хаверц, 66), Кампль, Чалханоглу — Брандт, Чичарито.

«Боруссия» М: Зоммер — Янчке, Кристенсен, Вестергор, Вендт — Хофманн, Крамер, Дахуд, Азар (Хан, 70) — Раффаэль (Джонсон, 85), Штиндль.





Алексей ГОРЛАЧ