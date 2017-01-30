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Дмитро НЕПОГОДОВ: «В будь-якому разі важко залишати Полтаву»

Екс-воротар «Ворскли» розповів про перші дні у новій команді

  • 30.01.2017 17:34
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ФК Ворскла
© ФК Ворскла
Приїхавши поспостерігати за вечірнім заняттям тепер вже своїх колишніх одноклубників, воротар Дмитро Непогодов намагався максимально приділити увагу всім охочим поспілкуватися з ним. Не обділив увагою й прес-службу, розповівши про свої перші дні в клубі з казахського міста Костанай…   
 
- Дмитре, що ж привело тебе на тренування полтавців у Туреччині? 
- Так вийшло, що, коли від’їжджав із Полтави, ні з ким не встиг попрощатися: ні з тренерами, ні з хлопцями з адміністративного корпусу. Дуже хотів усіх побачити, скучив за вами. Точно скажу, що до ворсклян буду їздити залюбки за першої ж нагоди. 
 
- Розкажи в кількох словах про свою нову команду, «Тобол»? 
- Мене напрочуд тепло зустріли там. Перед нами стоять амбітні завдання на новий сезон. Думаю, буде цікаво спробувати себе в новому колективі. Спершу було дещо незвично, та с кожним днем звикаю. 
 
- Цікаво, що з-поміж твоїх одноклубників є ще один екс-ворсклянин Деніс Главіна… 
- Він, коли дізнався, що я збираюсь поїхати сюди, всім переказував вітання, тренерам, тим, із ким він перетинався у Полтаві. Деніс досі слідкує за командою, знає про всі останні новини в клубі, навіть окремі матчі в інтернеті переглядає. 
 
- Які завдання стоять перед «Тоболом» у чемпіонаті? 
- Поки те, що я чув, тренери наголошували, що маємо потрапити до трійки. В березні тільки починається сезон. Будемо старатися добитися вищезгаданих цілей. 
 
- Полтавським уболівальникам привіт перекажеш? 
- В будь-якому разі важко залишати Полтаву, це чудове місто з прекрасними людьми. Вболівальники , друзів, яких у мене з’явилося немало за час полтавського етапу кар’єри, все це у серці. У команди, мабуть, з’явиться багато нових футболістів, які намагатимуться заслужити любов трибун своєю грою. Можливо, потрібно буде трішки потерпіти, та все обов’язково буде добре у «Ворскли». З часом у Полтаві буде стабільно сильна команда. 

Источник — ФК Ворскла

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